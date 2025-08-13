„Kifejezetten veszélyes, nem szívesen mennék be mellé a vízbe” – sosem látott bálnát fedeztek fel

Meglehetősen különös, korábban ismeretlen bálnafajt fedeztek fel őslénykutatók Ausztráliában. Az állat mintegy 25 millió évvel ezelőtti maradványait Victoria állam egyik tengerpartján találták meg – számolt be róla a The Guardian.

A mára kihalt tengeri emlős a Janjucetus dullardi nevet kapta, és a kutatók szerint sokban különbözött a most élő bálnáktól. Nagyjából 3 méter hosszúra nőhetett, körülbelül akkorára, mint egy mai delfin, és borotvaéles fogai voltak.

Kifejezetten veszélyes bálna volt, aki mellé nem szívesen mennék be a vízbe

– jellemezte az őslényt Dr. Erich Fitzgerald paleontológus.

Fitzgerald és kollégája, Ruairidh Duncan egy újonnan megjelent tanulmányban írták le a fajt, elképesztően ritka fosszíliák alapján, amelyek között volt egy töredékes koponya, egy fülcsont és nyolc fog is. A szakértők úgy gondolják, hogy a példány, amelyhez a maradványok tartoztak, még nem érte a felnőttkort.

A Janjucetus dullardi az oligocén földtörténeti korban élt, mintegy 30–23 millió éve. Addigra a dinoszauruszok már több mint 30 millió éve kihaltak, a szárazföldet már az emlősök uralták. A kutatók úgy vélik, hogy akkoriban a tengerek melegebbek voltak a mostaninál, ami lehetővé tette, hogy élőlények sokasága jelenjen meg benne, köztük a delfinek és bálnák ősei is. Ezek a tengeri emlősök még hegyesfogú ragadozók voltak, csak később tért át egy részük a planktonok fogyasztására, ami a mai bálnákra is jellemző.

