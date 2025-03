Halálos mérgű állat tűnt fel a horvát tengerben

Már az Adriai-tenger legészakibb régiójában is feltűnt egy veszélyes idegenhonos állat, az ezüst csikóhal. Amint egy frissen megjelent tanulmányból kiderül, a faj egyik példányát legújabban a horvátországi Medulin kikötőjében találták meg.

Az ezüst csikóhal (Lagocephalus sceleratus) egy mérgező gömbhal, amelynek húsa és belsőszervei pedig egy erős idegmérget, tetrodotoxint tartalmaznak. Éppen ezért az állat elfogyasztása halálos kimenetelű lehet, az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (CDC) szerint a benne található méreg akár 20 perc alatt képes végezni egy emberrel. Mérge mellett erős harapása is kifejezetten veszélyes, amellyel teljes darabokat képes leszakítani az ujjakról.

Az Indiai- és a Csende-óceán trópusi területein őshonos, de inváziós fajként képes új területeken is megjelenni. A Földközi-tengerben 2003-ban bukkant fel, ahová feltehetőleg a Szuezi-csatornán keresztül juthatott be – olvasható a Pensoft Publishers közleményében. Később aztán átterjedt az Adriai-tengerre is, már megfigyelték Albánia, Olaszország, Bosznia-Hercegovina és most Horvátország közelében is.

Az emberek mellett az élővilágra is veszélyt jelent. Gerinctelen állatokkal, például kagylókkal, csigákkal és tengeri uborkákkal táplálkozik, ezzel megbolygathatja az őshonos ökoszisztémákat.

A szakértők szerint az ezüst csikóhal újabb észlelése arra utal, hogy a faj jelenleg is terjeszkedik, ez pedig beláthatatlan ökológiai és gazdasági károkkal fenyeget. Éppen ezért kiemelten fontosnak tartják, hogy az érintett országok felhívják lakosaik figyelmét a hal megjelenésével járó kockázatokra. Emellett arra is törekedniük kellene, hogy minél hatékonyabban figyelemmel tudják kísérni a faj terjedését, valamint megkezdjék eltávolítását az európai vizekből.