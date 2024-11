Méregben és szemétben fuldoklik egy egész ország

Indiát, különösen az annak fővárosát, Újdelhit is magába foglaló Delhi metropoliszát már hosszú ideje a világ egyik legszennyezettebb helyeként tartják számon. Az elmúlt években azonban a helyzet még rosszabbra fordult: mára az ország teljes, csaknem 1,5 milliárdos lakossága egészségtelen levegőt lélegzik, ami évente több mint 1 millió ember halálát okozza.

A légszennyezés nagy része a járművektől, illetve az ország egyre fejlődő iparától származik, Delhi lakosainak azonban az egyszerű szmog mellett valami sokkal rosszabbal is szembe kell nézniük. A nagyvárosra évek óta toxikus füst és hamu borul, ami csípi a szemet és állandó migrént, fekete köpettel járó köhögést, illetve légzési nehézségeket okoz.

A drámai helyzetért egy olyan állami program felelős, amely – legalábbis a szavak szintjén – éppen Delhi megtisztításának és zöldebbé tételének céljával indult. A település polgárai ezzel szemben tömeges mérgezésként értékelik a projektet.

„Zöld” erőmű fojtogatja Delhit

Delhi egyik legnagyobb környezeti krízisét a szemét okozza, amelyből a metropolisz több mint 30 millió lakosa olyan sokat termel, hogy az infrastruktúra nem képes elszállítani és tárolni. A város környékén éppen ezért óriási hulladékhegyek alakultak ki, amelyek több mint 60 hektárnyi területet borítanak be ,és akár 40-60 méter magasra is felnyúlhatnak. Ezek a 20 emelet magas kupacok rendkívül veszélyesek: olykor leomlanak és embereket nyomnak agyon, máskor pedig lángra kapnak és napokon át tartó tűzvészt okoznak, amely mérgező füstbe borítja Delhit.

India kormánya ezt a válságos állapotot olyan ambiciózus tervvel akarta megoldani, amely egyben India csillapíthatatlan energiaéhségének egy részét is kiszolgálja. Ezért 2012-ben létrehozták az okhlai erőművet azzal a céllal, hogy naponta több ezer tonnányi szemét biztonságos elégetésével termeljenek áramot. A létesítmény azonban korántsem annyira zöld, mint ígérték: a The New York Times átfogó elemzése szerint az erőmű működése nagyjából 1 millió embert tesz ki a hulladékégetésből származó mérgező füstnek és hamunak. A kéményekből kiáradó korom olykor fekete esőként hullik le az égből, beborítva a környék autóit, erkélyeit és játszótereit.

Az újság munkatársai 2019 és 2023 között számos vizsgálatot végeztek Delhiben, amelyekből kiderült, hogy a több lakóövezetet beborító füstben egyéb káros anyagok mellett ólom és arzén jelenléte is kimutatható. Az amerikai lap azt is kinyomozta, hogy az elégetett szemétből visszamaradt, a mérgező anyagokat továbbra is tartalmazó hamut teherautókkal illegális lerakóhelyekre szállítják, amelyek gyakran lakóházak, parkok és iskolák közelében találhatók. A talajból vett mintákból világosan látszott, hogy az egyik iskola udvara egyenesen egy toxikus hamudomb tetején fekszik.

Az érintett területek lakosai és orvosai szerint az erőmű működése olyan vegyi anyagokat és nehézfémeket juttat a környezetbe, amelyek vetélésekhez, születési rendellenességekhez, rákhoz és egyéb életveszélyes betegségek kialakulásához vezethetnek.

Dr. Sailendra Badorija élő példája annak, mit tesz valakivel, ha hosszú időn keresztül a mérgező anyagoknak kitett városrészen él. A kardiológus még 2011-ben költözött Okhlába, így végignézte az erőmű megépülését. Egy évvel később a létesítmény el is kezdett üzemelni, az attól kevesebb mint 150 méterre élő Badorija pedig hamarosan aggasztó jeleket vett észre magán és lányán. Mindketten sokat betegeskedtek, asztmás tünetek léptek fel náluk, és szomszédjaik is ugyanerre panaszkodtak. A The New York Times riportere 5 évet töltött Indiában, elmondása szerint ez idő alatt az orvos állapota jelentősen romlott. Ránézésre 20 évet öregedett, arca beesett, szemei kivörösödtek, bőrén sötét foltok jelentek meg.