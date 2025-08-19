A beköltözése után jött rá, hogy valami nagyon nincs rendben az új otthonával

Egy tiktoker életében nagy mérföldkőnek számított, mikor megvette az első házát, ám ez hamar egy egészségügyi és anyagi rémálomba csapott át, miután titokzatos eredetű tünetek jelentkeztek nála – írja a Newsweek.

Sara tavaly vásárolta meg élete első otthonát Közép-Ohióban, azonban a beköltözést követő napokban orrdugulás és krónikus arcüreggyulladás jelentkezett nála. Ugyan ezek egy idő után megszűntek, hat hónappal később folyamatos szemhéj irritációt tapasztalt, aminek eleinte nem értette az okát, ráadásul minden alkalommal, mikor elutazott, a tünetei is elmúltak.. Az előző tulajdonosok szinte teljesen berendezve hagyták hátra a házat, így az amerikai nő megtalálta néhány egészségügyi dokumentumukat, amelyek szerint ők is szemproblémákkal küzdöttek. Állítása szerint már kezdte úgy érezni, hogy megőrült, miután a férjénél nem jelentkeztek hasonlók, de tovább vizsgálódott és TikTokon is segítséget kért, mire kiderült, hogy a házuk teli van penészgombával.

A mindennapi életem legtöbb aspektusa a penész köré szerveződött; az otthoni munkavégzés, a pincében való testmozgás, a zuhanyozás, az alvás, sőt még a ruhák mosása is. Mindenhol ott volt, és a kutyáim is ki voltak téve neki

– mesélte a tiktoker, akit leginkább a penészgomba láthatatlan természete rémisztette meg.

Mivel a biztosításuk nem fedezi ezt a problémát, magas költségekkel kell szembenézniük a penészirtás, az orvosi számlák és az elveszett tárgyaik pótlása miatt, amelyeket a spórákkal való fertőzöttség miatt ki kellett dobniuk. Megpróbálják jogi útra is terelni az ügyet, miután úgy vélik, az előző tulaj tudhatott a problémáról, mégsem tájékoztatta őket, azonban nem túl optimisták a tekintetben, kapnak-e majd kárpótlást, miközben a házukból is ki kellett költözniük, amíg a penészirtás zajlik.

