Trump: Lehet, hogy Putyin nem akar megállapodni, de az nagyon nehéz helyzetet jelent majd számára

Donald Trump amerikai elnök kedden arról beszélt, hogy reméli, Vlagyimir Putyin orosz elnök előrelép az ukrajnai háború lezárásának ügyében, de elismerte, hogy lehet, hogy Putyin mégsem akar megállapodni. Szerinte ez a lehetőség nagyon nehéz helyzetet jelentene Putyin számára, írja a Reuters.

Trump a Fox News Fox and Friends című műsorában beszélt, és azt mondta, heteken belül nyilvánvaló lesz, Putyin mit szeretne tenni. Azt is elmondta, hogy nem küld amerikai katonákat Ukrajnába, és részleteket sem árult el az amerikai biztonsági garanciákról, amelyeket Kijevnek nyújtana.

Nem hiszem, hogy probléma lenne a békekötéssel, hogy őszinte legyek. Szerinte Putyin belefáradt. Mind belefáradtak, de sosem lehet tudni.

– mondta Trump.