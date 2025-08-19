kontrát károlytihanyvilla
Kétemeletes villát épített Tihanyban a belügyi államtitkár

Kontrát belügyi államtitkárnak is kinőtt Tihanyban egy vadonatúj villája. A partközeli, panorámás, kétemeletes kecó 137 négyzetméteres, egy 700 négyzetméteres telken áll, alsó hangon 300–400 milliót érhet

írta keddi Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

A bejegyzésben azt írta, hogy Kontrát Károly 2017-ben vett egy nyaralót, majd azt a következő évben lebontotta, és 2019-re egy új családi házat húzott fel a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén.

„Az államtitkárok jól keresnek, de azért ahhoz, hogy ezt kifizesse, elég sokat kellett spórolnia, kb. az összes fizetését ebbe kellett beleraknia, de lehet, hogy a feleségéét is” – írta a független képviselő a fideszes Kontrátról, aki egyébként a választókerület parlamenti képviselője is.

Hadházy két hónappal ezelőtt a NER kedvenc pr-osának, Balásy Gyulának a lebegő tihanyi luxusvillájáról közölt képeket, amelynek különlegessége, hogy a terasz a ház alatt van.

