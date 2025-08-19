veszélyes állatokfilmkritikafilmtvcápa
Melyik sorozatgyilkosnak jut eszébe cápák elé vetni az áldozatait?

Vertigo Média
admin Kránicz Bence
2025. 08. 19. 20:06
Vertigo Média
Cápás horrornak látszik, valójában viszont ádáz sorozatgyilkosról szóló pszichothriller a Veszélyes állatok. Jai Courtney melírozott hajjal is fenyegetőbb, mint korábban bármikor, és olyan szeretettel néz a cápás gyilkosságait rögzítő videokamerájára, hogy szinte elérzékenyülünk. Egy váratlanul talpraesett szörfös lányban viszont emberére akad. Vajon Sean Byrne Cannes-ban bemutatott, most a magyar mozikban is látható filmje csak kihasználja a cápákat, vagy sikerül visszaadnia a méltóságukat? Kritika.

A cápák is csak arra vágynak, amire mi, mindannyian: hogy vegyék őket emberszámba.

Elég volt a démonizálásból és a cápaüldözésből! Annak idején Steven Spielberg cápaellenes kiáltványára tódultak a nézők, ahelyett, hogy az állatvédők rémhírterjesztésért feljelentették volna őt. Most Sean Byrne, a Veszélyes állatok rendezője a maga módján vetne véget A cápa bemutatója óta, tehát fél évszázada tartó cápalejárató hadjáratnak, amelyet a közönségfilmek rendületlenül folytatnak.

Byrne világossá teszi, hogy nem a cápák az igazi gyilkosok. Filmjének címe sem rájuk vonatkozik. A legveszélyesebb állat ebben a történetben a Tucker nevű elmebeteg, aki egy turistahajó kapitányaként cápanéző túrák ígéretével csalja bárkájára a gyanútlanokat. Majd túszul ejti őket, és alkalmas pillanatban megeteti a Brisbane környéki vizekben úszkáló cápákkal.

Ez alapján a Veszélyes állatok tökéletes, péntek esti szórakozás, ha pedig így véljük, máris akad bennünk valami közös Tuckerrel. A gyilkos ugyanis az összes cápaetetést lefilmezi.

Esténként impozáns házivideó-gyűjteményéből választja ki az egyik, általában csak egy női keresztnévvel megjelölt kazettát.

