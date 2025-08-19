nagy-britanniaukrajnaoroszországhajlandóak koalíciója
Nagyvilág

Újabb szankciókon gondolkodnak az európai vezetők, hogy Putyint a háború befejezésére ösztönözzék

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
admin Kerner Zsolt
2025. 08. 19. 21:55
Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

A brit kormány kedden közölte, hogy az európai vezetők újabb szankciókon gondolkodnak, hogy nyomást gyakoroljanak Putyin orosz elnökre, írja a Reuters. A kormányok célja ezzel az, hogy minél hamarabb lezárják a konfliktust.

A britek szerint a hajlandóak koalíciója, amely kedden virtuális megbeszélést tartott, beleegyezett, hogy találkoznak az amerikaiakkal egyeztetni az Ukrajnának ígért biztonsági garanciákat érintő terveikről.

Ahogy arról is tárgyaltak, hogy kidolgozzák a terveket a tűzszünet után helyszínre küldendő csapatokról.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Politico: A Fehér Ház Budapestet nézte ki Trump, Putyin és Zelenszkij találkozójának megtartására
A Labubuk több mint 226 milliárd forintot hoztak a gyártójuknak csak az első félévben
Trump: Lehet, hogy Putyin nem akar megállapodni, de az nagyon nehéz helyzetet jelent majd számára
Öngyilkos lett egy 30 éves képviselő a finn parlamentben
Mérő Vera: Renner Erika kiengedett zaklatója máris felcsöngetett a lakására és azt hörögte, hogy meg fogja ölni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik