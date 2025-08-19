Újabb szankciókon gondolkodnak az európai vezetők, hogy Putyint a háború befejezésére ösztönözzék

A brit kormány kedden közölte, hogy az európai vezetők újabb szankciókon gondolkodnak, hogy nyomást gyakoroljanak Putyin orosz elnökre, írja a Reuters. A kormányok célja ezzel az, hogy minél hamarabb lezárják a konfliktust.

A britek szerint a hajlandóak koalíciója, amely kedden virtuális megbeszélést tartott, beleegyezett, hogy találkoznak az amerikaiakkal egyeztetni az Ukrajnának ígért biztonsági garanciákat érintő terveikről.

Ahogy arról is tárgyaltak, hogy kidolgozzák a terveket a tűzszünet után helyszínre küldendő csapatokról.