Lángoló hajtóművel hajtott végre kényszerleszállást egy repülőgép Olaszországban

2025. 08. 19. 13:22
Felszállás közben hatalmas lángcsóvák kezdtek kitörni a német Condor Airlines Korfuból Düsseldorfba tartó repülőgépének hajtóművéből szombaton – írja a brit Merto.

A Boeing 273 utassal a fedélzetén helyi idő szerint egy perccel este fél kilenc előtt szállt fel Korfun. Nem sokkal később az utasok azt vették észre, hogy a fedélzeten elmegy az áram, a gép pedig nem emelkedik tovább.

Azok, akik a szárnyak közelében ültek, nem sokkal később láthatták, ahogy hatalmas lángcsóvák törnek ki az egyik hajtóműből. A bajt észlelve a pilóták leállították a hajtóművet, majd negyvenpercnyi repülés után kényszerleszállást hajtottak végre az Olaszország déli részén fekvő Brindisi repterén.

Az utasok és a személyzet tagjai közül voltak, akik egy hotelben, mások a repülőtéren töltötték az éjszakát, majd másnap délelőtt fél tizenegykor egy mentesítőjárattal hazarepülhettek.

Az incidensben senki sem sérült meg, és a légitársaság közleménye szerint az utasok egy pillanatig sem voltak veszélyben, a hajtóműnél látható narancssárga villanások oka egy az égéskamrában lezajló kémiai reakció volt. A kényszerleszállás oka egy tartományon kívüli paraméterjelzés volt, amelyet a hajtómű levegőellátásának zavara okozott.

Az egyik utas viszont azt nyilatkozta, hogy szörnyű élmény volt a gépen utazni, ő már elkezdett búcsúüzeneteket írni a szeretteinek.

