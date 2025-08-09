szúnyogtigrisszúnyogszúnyogcsípésökológia
Tudomány

Ezért egyre keményebb ellenfelek a tigrisszúnyogok

JENS BUTTNER / dpa Picture-Alliance / AFP
admin Bihari Dániel
2025. 08. 09. 17:06
JENS BUTTNER / dpa Picture-Alliance / AFP
A hazai tigrisszúnyogok evolúciós trükkök bevetésével válnak egyre „erősebbé”, már télen is csíphetnek. Valójában télállóvá fejlesztették magukat, amiben persze nincs tudatosság, hanem remek és gyors alkalmazkodásról van szó, irtásuk, gyérítésük több okból is nehézkes. Jó hír viszont, hogy egy magyar fejlesztés forradalmasíthatja a környezetbarát, biológiai szúnyogirtást.

Túl vagyunk a nyár kétharmadán, és az embernek az az érzése, mintha idén kevesebb lenne a szúnyog. Az ilyen egyéni észlelés persze nem lehet objektív megállapítások alapja, hiszen időszak- és helyfüggő, miközben a sok vagy kevés is szubjektív fogalom, mégis többeknek határozottan ez a véleménye. Vajon tényleg így van? És mi a helyzet a komoly betegségek terjesztésére képes idegenhonos fajokkal, mint például a tigrisszúnyog?

Dr. Garamszegi László Zsoltot, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont főigazgatóját kérdeztük, kitérve a gyérítés nehézségeire is, majd Dr. Kótai Lászlóval, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával beszélgettünk a szúnyogirtásban elért forradalmi magyar áttörésről.

A tigrisszúnyog megállíthatatlan

A szúnyogok szaporodási viselkedését elsősorban az időjárási körülmények határozzák meg, tavasszal és nyáron az utódnemzés, a téli mínuszokban a túlélés a cél. A hazai csípőszúnyogok – nem kevesebb, mint 50 faj tartozik ide – többnyire megtermékenyített tojások formájában élik túl a fagyokat, de vannak olyan fajok is, ahol a lárvák vagy a kifejlett példányok telelnek át. Ilyenkor többnyire nincsenek szem előtt, ám amikor melegszik az idő, ezek az inaktív alakok szaporodási üzemmódba váltanak, és megindul a rajzás: a tojásokból és lárvákból kikel az első generáció, vagy az áttelelő nőstények megkezdik a vérszívást és tojásrakást. Aztán már hőmérséklet- és csapadékviszonyok kérdése, hogy a hideg, őszi napok beköszöntéig még hány követi, optimális körülmények között akár hetente újabb és újabb nemzedékek bújnak elő.

A lakossági bejelentések és a saját eredményeink is alátámasztják, hogy idén az átlagosnál kevesebb a csípőszúnyogok egyedszáma. Ennek oka nyilvánvalóan a kevés csapadék, ami nem elég a tenyészhelyek folyamatos fenntartására

– mondja a 24.hu-nak Garamszegi László Zsolt.

Soumyabrata Roy / NurPhoto / AFP

Az őshonos fajok mellett kiemelten kell figyelnünk az elmúlt évtizedben hazánkban megtelepedett három idegenhonos fajra is. Ezek a vérszívók olyan, egzotikusnak tekintett betegségek kórokozóit terjeszthetik, mint például a zika, dengue vagy chikungunya – itt olvashat ezekről bővebben. A potenciális járványok megelőzése érdekében létfontosságú folyamatos nyomon követésük, amiben felbecsülhetetlen segítséget jelent a lakosság közreműködése, jelesül a Szúnyogmonitor monitorozó programjába beérkező közösségi megfigyelések. E megközelítés alapján a fajok terjedésével és alkalmazkodásával kapcsolatban új kutatási eredmények születtek a közelmúltban.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Időjárás: piros figyelmeztetést adtak ki
Kigyulladt egy mozdony az észak-balatoni vonalon
Pogány Induló hozta a formáját a Sziget Nagyszínpadán, de a hiányzó fellépők is nyomot hagytak a pénteken
A ChatGPT-től kért étkezési tanácsot, súlyos mérgezéssel került kórházba
Kigyulladt egy mozdony az észak-balatoni vonalon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik