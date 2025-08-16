Milliárdokba kerül a DevilsTongue néven ismert kémprogram, amit egy jelentés szerint használhat Magyarország is

Bő négy évvel azután, hogy kirobbant hazánk eddigi legnagyobb megfigyelési botránya, ismertebb nevén a Pegasus-ügy, újabb kémszoftverrel hozták hírbe a magyar államot. Az Insikt Group augusztus 6-án közzétett, nemzetközi kiberbiztonsági jelentése szerint Magyarország is aktív felhasználója a DevilsTongue nevű, Windows rendszereket támadó fejlett kártevőnek.

A program valódi nevét mindmáig nem ismerni, a DevilsTongue csupán a kémprogramot felfedező Microsoft által használt fantázianév, ami rendkívül találó. Az „ördög nyelve” megnevezéssel illetett, kizárólag kormányoknak értékesített szoftver ugyanis egy rendkívül nehezen észlelhető, moduláris kártevő, amely Windows rendszereket támad, és képes valós időben megfigyelni a felhasználó tevékenységét.

Többek közt hozzáfér jelszavakhoz, üzenetarchívumokhoz, köztük a titkosított üzenetküldő alkalmazásokhoz (például a Signalhoz, a WhatsApphoz és a Messengerhez is), a böngészési adatokhoz, és teljes távoli hozzáférést ad a támadónak. Ez pedig nem csak fájlok és adatok letöltésére, hanem akár inkrimináló bizonyítékok feltöltésére is lehetőséget ad a megfertőzött eszközre, ami azt jelenti, hogy politikai játszmák részeként is bevethető.

Frész Ferenc kiberbiztonsági kutató szerint már csak azért is valószínű, hogy ez a cél, mert a szoftver finoman szólva sem olcsó.

Kiemelte: ahogy a Pegasus esetében, itt sem csupán egyetlen szoftverről beszélhetünk, hanem egy csomagról. Egyes elemek kompromittálódása esetén, magyarul a lebukás után a cég vélhetően garanciát vállal arra, hogy egy új, még fejlettebb eszközzel fertőzze meg