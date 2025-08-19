A kínai Pop Mart cég, amely a Labubu babákkal az utóbbi időben meghódította a világot, közel 400 százalékos első féléves nettó nyereségről számolt be kedden, írja a Reuters. A hatalmas profitnövekedés a játékok iránti elsöprő keresletnek és a magasabb árrésű külföldi piacok felé történő elmozdulásnak köszönhető.

A Pop Mart részvényeinek értéke az év eleje óta több mint 200 százalékkal emelkedett, ezzel a kínai játékgyártó vállalat értéke meghaladta a hagyományos iparági óriásokét, többek között a Barbie babákat gyártó Mattel-ét és a Hello Kitty-t tulajdonló Sanrio-ét.

A Pop Mart ígéretet tett arra, hogy növeli a babákból elérhető kínálatot, miután világszerte hiány van belőlük a boltokban. A cég vezérigazgatója, Vang Ning júliusban egy kínai állami médiának adott interjúban azt mondta, a várakozásaik szerint szeptembertől

több mint 10 millió Labubut fognak eladni naponta.

A Labubuk a Pop Mart The Monsters (A szörnyek) nevezetű szellemi tulajdona (IP) alá tartoznak. A cég keddi beszámolója szerint a Monsters-sorozat az első félévben 4,81 milliárd jüan (több mint 226 milliárd forint) bevételt hozott, ez a teljes bevétel 34,7 százaléka. A Pop Mart négy másik IP-ből is több mint 1 milliárd jüant keresett az első félévben, köztük a Molly és a Crybaby sorozatokkal.

A vállalatnak jelenleg 571 hagyományos üzlete van – ebből 40-et az első félévben nyitott –, továbbá 2597 automatizált boltjuk van 18 országban és régióban.

A világot letaroló Labubu-őrületről ebben a cikkben írtunk részletesebben.