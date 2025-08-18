Tech

„Magyarország két hét alatt éveket lépett előre” – hazatért Kapu Tibor

2025. 08. 18. 15:49
„Magyarország két hét alatt éveket lépett előre” – hazatért Kapu Tibor

Bő egy hónappal a Földön való landolása után tért haza Magyarországra Kapu Tibor. Az érkezés kapcsán rendezett sajtótájékoztatóra a 24.hu is ellátogatott, az eseményen a magyar űrhajós személyesen beszélt élményeiről.

„Magyarország büszkébb, kíváncsibb, fejlettebb és meghatározóbb, mint nyolc hónappal ezelőtt. Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk, egy kicsit magasabbra emeljük a tekintetünket és egy kicsit jobban virul az arcunk is.

Azt akarom ezzel csak mondani, hogy jól áll nektek az űrkutatás

– mondta el Kapu Tibor a Budapest Liszt Ferenc repülőtér 1-es termináljánál megtartott sajtóeseményen, amelyen a 24.hu is részt vett.

A magyar kutatóűrhajós legutóbb nyolc hónappal ezelőtt, a houstoni felkészülés szüneteltetése alatt járt Magyarországon, a július 15-i landolás óta eltelt időszakot az Egyesült Államokban töltötte rehabilitációval. Ugyan hazatérését követően nem sokkal már találkozhatott családjával és a földi kollégákkal, csak augusztus 18-án léphetett ismét magyar földre.

A hazai szempontból történelmi jelentőségű Ax-4 misszió 18 napig tartott. Kapu Tibor Farkas Bertalan után a második hivatásos magyar űrhajós lett, aki elérte a világűrt, egyben ő az első hazai hivatásos, aki megfordult a Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetén. Érdekesség, hogy Kapu Tibor és Farkas Bertalan mellett egy harmadik magyar is járt már az űrben, bár nem hivatásosként – róla itt írtunk részletesebben.

Hatalmas előrelépés

Kapu Tibor a sajtótájékoztatón először rövid beszédet mondott, köszönetet nyilvánítva családjának, Dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztosnak és az egész Hunor-programnak, valamint ismételten kiemelte: büszke, amiért hazánkat képviselhette a világűrben. Emellett a magyar vonatkozású kísérletekre is kitért.

Magyarország két hét alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken, mint az orvostudomány, anyagtudomány, sugárzásmérés, biológia, fizika, meteorológia és az agrármérnökség

– emelte ki, hozzátéve, hazánk hosszú távú űrutazásból is jól vizsgázott.

A tudományos és technológiai projektek kiértékelése még hónapokat vehet igénybe, az űrhajós szerint ugyanakkor elmondható, hogy a magyar portfólió igen sikeres volt, meghaladta a NASA által végzett kísérletek átlagos sikerességét. Mint aláhúzta, a misszióval egy korszak lezárult, de egy új, szintén izgalmas fejezet kezdődik.

„Azzal, hogy elvégeztük a dolgunkat, csak több dolgunk lett, és ennek nagyon örülünk” – nyilatkozta. A stáb jelenleg a magyar űrkutatás jövőjének előkészítésén dolgozik, a Hunor pedig folytatódik majd.

„Ahogyan egy nyíregyházi srác eljutott a világűrbe, úgy egy kis ország is alkothat nagyot a világ legnagyobb kihívásait rejtő tudományterületén. Nem kell hozzá semmi más, csak kitartás, alázat, találékonyság és némi szerencse, egy szóval magyarnak kell hozzá lenni” – zárta beszédét.

Nem tervez bekapcsolódni a politikába

Ezt követően újságírói kérdésekre felelt, elárulta többek között, hogy bár a 21 Kutatóközpont zuglói felmérésében arról is kérdezték a válaszadókat, hogy voksolnának-e a Fidesz vagy a Tisza színében induló Kapu Tiborra,

őt nem keresték meg pártok, és nem is gondolkodott politikai karrieren.

Az Orbán Viktorral az űrben lefolytatott videóhívást értékelve felelevenítette: a beszélgetés nem volt előre megírva, ám a NASA szigorúan szabályozza, hogy mire is lehet kitérni ilyen helyzetekben. „Nem lehet beszélnünk politikáról, hadügyről, vallásról, reklámról, genderről, felmelegedésről és áltudományokról” – szögezte le a június végén lezajlott hívás elején a miniszterelnök, igaz, később említést tett a saját munkájáról és a háborúról.

A magyar űrhajós szerint az első pár perc kifejezetten jó hangulatban, viccelődve telt. „Ami azután, illetve a legelején következett, az eléggé nagy meglepetés volt számomra, de szerintem jól megoldottuk a feladatot” – mesélte a sajtóeseményen.

Az űrhajós hosszan méltatta tartalékűrhajósa, Cserényi Gyula támogató munkáját, akivel a Hunor révén igazi barátságot köthetett, szakmai szempontból pedig fontos volt, hogy ő ismerte az egyik legjobban a magyar kísérleti portfóliót. A földi csapat tagjaként végig segítette a történelmi missziót.

Noha a küldetés során rémisztő pillanatok nem adódtak, azért voltak meglepetések. Ezek közé tartozott, amikor jelzett a füstdetektor, szerencsére csak az ablaktisztítás során felverődött port érzékelte a szenzor – az efféle esetek egyébként nem példátlanok az ISS-en.

A legénység Kapu Tibor meglátása szerint jól reagált. A csapat meglehetősen összeszokott volt, hiszen az Ax-4 legénysége már a földi felkészülés során gyakorlatozhatott azokkal a kollégákkal, akikkel aztán a Nemzetközi Űrállomáson dolgozott együtt.

Föld körüli élmények

A misszió során a földi kényelemből a zuhanyzást hiányolta a legjobban. Az ISS fedélzetére két-két csomagnyi Piros Aranyat és Erős Pistát vitt magával, az űrbéli ízszegény diéta mellett ezek igen népszerűek voltak, és legnagyobb meglepetésére a csapat néhány nap alatt el is fogyasztotta a magyar termékeket.

Az űrbéli élmények közül a látványt többször kiemelte, ahogy korábban, úgy most is beszélt a Föld és Magyarország fenti képéről, de újságírói kérdésre ezúttal arra is kitért, miként élte meg, amikor a világűrbe tekintett. A Nemzetközi Űrállomásról erre nem volt sok lehetőség – az ablakok főként bolygónkra néznek, ráadásul a napfény is nehezíti a megfigyelést –, ám hazatérés közben, a Crew Dragon űrkapszulából volt alkalma kitekinteni.

Ekkor leginkább a műholdak sokasága volt meglepő számára, amire a csillagászok régóta figyelmeztetnek, hiszen a mesterséges objektumok, a hatalmas flották tükröződésükkel számos vizsgálatot ellehetetlenítenek.

Nem volt olyan pillanat, amikor az űrbe kinézve ne suhant volna el valami mellettünk

– mondta.

A landoláshoz fűződő élményét megkönnyebbülésként írta le, emellett azt elevenítette fel, hogy a Csendes-óceánban való leszállást követő egyórányi hánykolódásban miként próbálgatta a legénység tagjait az újra megtapasztalt gravitációban. „Minden más érzelem a repülőúton, leginkább annak utolsó öt percében jött ki” – tette hozzá, utalva hazatérésére.

A fizikai élmények kapcsán elmondta: a visszatérés után nagyjából 10–12 órára volt szüksége ahhoz, hogy ismét megszokja a gravitációt, de a teljes átállást többlépcsős rehabilitáció tette lehetővé. Ez szerinte viszonylag könnyen zajlott, főként a küldetés előtti edzésnek köszönhetően.

Ha tehetné, visszatérne

Kapu Tibor a misszió során számos kísérlet elvégzésében részt vett, és több műszert is kipróbálhatott. Az út történelmi jelentőségét fokozza, hogy a magyar űrhajós lett az első, aki magáncég által végrehajtott küldetés keretében érte el az ISS-t, és beléphetett az orosz szegmensbe.

A magyar űrhajós úgy látja, az általuk elvégzett kísérletek rendkívüli jelentőséggel bírnak, mind a jövő kihívásaira, például a hosszú távú űrutazás hatásaira fókuszálnak, és mind továbbfejleszthetők. A folytatás lehetőségeiről már most egyeztet a csapat.

Kapu Tibor szerint a portfólió közvetlen előnyökkel is jár, a doziméteres technológiai demonstráció például kulcsfontosságú a gyártó számára. Az űriparban általában a már bizonyított termékeknek van piaca, a műszer pedig az Ax-4 révén teljesített az ISS-en.

Elmondta továbbá:

ha tehetné, visszatérne még a világűrbe, de egyelőre nem ezt tekinti prioritásnak.

Legfontosabb feladatának most azt látja, hogy kollégáival együtt megismertesse az országgal a tapasztalatokat, hónapokon túlra egyelőre nem is tervez. Az elkövetkező napokban, hetekben országszerte tartanak majd élménybeszámolókat iskolákban, űrkutatáshoz kapcsolódó rendezvényeken és egyéb platformokon.

A magyar űrhajós úgy gondolja, jó kilátásai vannak a hazai űrkutatásnak. Noha véleménye szerint a következő ember, aki a Holdra lép, amerikai vagy kínai lesz, néhány évre rá akár egy honfitársunk is elérheti az égitestet.

