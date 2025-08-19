máv
Belföld

A MÁV-on őrjöngő férfi sem tudta megmondani a rendőröknek, miért verte szét a vonatot

police.hu
admin Dienes Gábriel
2025. 08. 19. 21:06
police.hu

A rendőrségre augusztus 17-én érkezett bejelentés arról, hogy a Fonyód-Szolnok között közlekedő és Újszászon várakozó személyvonatot megrongálták, a vészüvegtörő kalapáccsal több oldalablakot, illetve a vagonban lévő monitort is betörték. Az ismeretlen elkövető ezután a peronon lévő várakozóhelyiség oldalüvegét is betörte, jelentős kárt okozva ezzel.

Az Újszászi Rendőrőrs munkatársai kamerafelvételek alapján azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akit abonyi lakcímén nem találtak, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Szorosan együttműködve a Ceglédi Rendőrkapitányság Abonyi Rendőrőrs munkatársaival, a gyanúsítottat augusztus 19-én Abonyban elfogták a helyi rendőrök.

A police.hu azt írja, a nyomozók a 35 éves férfit rongálás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és letartóztatását kezdeményezik. Vallomásában a férfi elmondta, hogy ittasan tört-zúzott, de

erre ésszerű magyarázata nem volt, csak annyi: „úgy éreztem, hogy meg kell tennem”.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Rubint Réka állami kitüntetést kapott Sulyok Tamástól
Elég nagy a szórás, hogy mennyiért kapható idén az Ország Tortája
Trump–Zelenszkij-találkozó: egyetlen ember szívéről szólt az egész
Halálos kórt terjesztő állat költözik be Magyarországra
Mérő Vera: Renner Erika kiengedett zaklatója máris felcsöngetett a lakására és azt hörögte, hogy meg fogja ölni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik