A rendőrségre augusztus 17-én érkezett bejelentés arról, hogy a Fonyód-Szolnok között közlekedő és Újszászon várakozó személyvonatot megrongálták, a vészüvegtörő kalapáccsal több oldalablakot, illetve a vagonban lévő monitort is betörték. Az ismeretlen elkövető ezután a peronon lévő várakozóhelyiség oldalüvegét is betörte, jelentős kárt okozva ezzel.

Az Újszászi Rendőrőrs munkatársai kamerafelvételek alapján azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akit abonyi lakcímén nem találtak, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene. Szorosan együttműködve a Ceglédi Rendőrkapitányság Abonyi Rendőrőrs munkatársaival, a gyanúsítottat augusztus 19-én Abonyban elfogták a helyi rendőrök.

A police.hu azt írja, a nyomozók a 35 éves férfit rongálás miatt kihallgatták, őrizetbe vették és letartóztatását kezdeményezik. Vallomásában a férfi elmondta, hogy ittasan tört-zúzott, de

erre ésszerű magyarázata nem volt, csak annyi: „úgy éreztem, hogy meg kell tennem”.