A nap legfontosabb hírei – 2025.08.19.

Politico: A Fehér Ház Budapestet nézte ki Trump, Putyin és Zelenszkij találkozójának megtartására
A Labubuk több mint 226 milliárd forintot hoztak a gyártójuknak csak az első félévben
Trump: Lehet, hogy Putyin nem akar megállapodni, de az nagyon nehéz helyzetet jelent majd számára
Öngyilkos lett egy 30 éves képviselő a finn parlamentben
Mérő Vera: Renner Erika kiengedett zaklatója máris felcsöngetett a lakására és azt hörögte, hogy meg fogja ölni
