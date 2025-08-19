- Politico: A Fehér Ház Budapestet nézte ki Trump, Putyin és Zelenszkij találkozójának megtartására
- Budapest is szóba került a Zelenszkij–Putyin-találkozó lehetséges helyszíneként – sajtóértesülés
- Magyar Péter: Orbán Viktor kezdeményezze, hogy a Putyin–Zelenszkij találkozónak Budapest adjon otthont
- Trump–Zelenszkij-találkozó: egyetlen ember szívéről szólt az egész
- Trump: Lehet, hogy Putyin nem akar megállapodni, de az nagyon nehéz helyzetet jelent majd számára
- Mérő Vera: Renner Erika kiengedett zaklatója máris felcsöngetett a lakására és azt hörögte, hogy meg fogja ölni
- Hadházy: Múltkor a kerekemet szúrták ki, most meg akartak ölni
- Orbán: Európa-Oroszország csúcstalálkozó kell
- Nem tudták megmenteni Szását, az állatkert kölyöktigrisét
- Zsidózással zárult Magyar Péter és Toroczkai László találkozója
- Napirend után: Miért nem vonzza Orbán konzervatív lázadása a fiatalságot?
A nap legfontosabb hírei – 2025.08.19.
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!