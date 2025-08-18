karbantartásyettel
A héten néhány órára elérhetetlen lesz az ügyintézés a Yettel ügyfelei számára

2025. 08. 18. 11:54
Szerencsére mindez éjszaka és hajnalban várható.

Karbantartás lesz a Yettelnél augusztus 19-én este 10 óra és augusztus 20-án hajnali 4 óra között. Ezen időszak alatt nem lesz elérhető az online fizetés, ami magába foglalja a yettel.hu oldalon történő rendelést, számlabefizetést, feltöltést és feltöltőkártya-aktiválást, adatjegyvásárlást, előfizetés-módosítást, Yepp előfizetés-vásárlást és -módosítást, illetve a partnericsatorna-befizetést.

A Yettel okostelefonos alkalmazás szintén nem lesz elérhető ebben az időszakban, ugyanakkor a Yettel tájékoztatása szerint a mobilparkolás és az e-matrica-vásárlás SMS-ben zavartalanul fog működni.

Ha pedig már karbantartás, az MVM is tervezett egyet augusztus 15. és 17. között, amely továbbra is tart, és a vállalat szerint augusztus 18-án nem is várható, hogy újrainduljon az online ügyintézés, illetve az MVM Next alkalmazás sem lesz használható.

