A Fehér Ház Budapesten tartaná meg az USA, Oroszország és Ukrajna elnökei között tervezett találkozót az ukrajnai háborúról – írja a Trump-kormány egy tisztviselőjére és egy, az adminisztrációhoz közel álló forrásra hivatkozva a Politico.

A lap szerint Orbán Viktor és Donald Trump jó személyes kapcsolata szerepet játszik abban, hogy az amerikai kormány Budapestet szemelte ki a találkozóhoz.

A Fehér Ház szóvivője egyelőre nem reagált a Politico-nak az üggyel kapcsolatos kérdéseire.

Az információik szerint az amerikai titkosszolgálat készül a Magyarországon megtartani tervezett csúcstalálkozóra. A titkosszolgálat gyakran több helyszínt is felderít előre, de a lap forrásai szerint jelenleg Budapest tűnik a Fehér Ház első számú választásának.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt mondta Trumpnak, ő Moszkvát részesítené előnyben, Emmanuel Macron francia elnök pedig Genfet javasolta találkozóhelyként. A svájci külügyminiszter mentességet is ígért Putyinnak a rá háborús bűnök gyanúja miatt kiadott nemzetközi elfogatóparancs alól, ha a béketárgyalásokat a semlegességéről ismert országban folytatják.