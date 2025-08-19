matolcsy györgymatolcsy ádámszáraz istvánmbh bank
Belföld

Teljesen megszűnt a Matolcsy-kör érdekeltsége a Mészáros-közeli MBH Bankban

Fülöp Dániel / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2025. 08. 19. 16:58
Fülöp Dániel / 24.hu

A Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bankban megszűnt a részesedése a Matolcsy György korábbi jegybankelnök fiának üzleti köréhez tartozó Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek – írja a Budapesti Értéktőzsde közlése alapján a hvg.hu.

Ezzel a Matolcsy-körnek az utolsó tulajdonosi kapcsolata is megszűnt az MBH Bankkal.

A Quartz a Matolcsy Ádám bizalmasaként ismert Száraz István érdekeltsége, az alapkezelőnek az általa kezelt magántőkealapokon keresztül pár héttel ezelőtt még megközelítőleg 23 százalékos részesedése volt a magyar piacon második MBH-ban. A Quartztól a bankrészvények két részletben kerültek Mészáros Lőrinc holdudvarába, amely így már közvetve az MBH Bank megközelítőleg 60 százalékát birtokolhatja.

A hvg.hu szerint a Quartz kiszállása rámutat arra, ahogy az MNB-botrány után szétszakadt a Matolcsy–Mészáros együttműködés a NER-közeli bank tulajdonlásában.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elég nagy a szórás, hogy mennyiért kapható idén az Ország Tortája
Lángoló hajtóművel hajtott végre kényszerleszállást egy repülőgép Olaszországban
Nem egy japán gameshow-ba öltözött így: Rihanna simán csak ebben a ruhában ment vásárolni
Magyar Péter: Orbán Viktor kezdeményezze, hogy a Putyin–Zelenszkij találkozónak Budapest adjon otthont
Napirend után: Miért nem vonzza Orbán konzervatív lázadása a fiatalságot?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik