A Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bankban megszűnt a részesedése a Matolcsy György korábbi jegybankelnök fiának üzleti köréhez tartozó Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-nek – írja a Budapesti Értéktőzsde közlése alapján a hvg.hu.

Ezzel a Matolcsy-körnek az utolsó tulajdonosi kapcsolata is megszűnt az MBH Bankkal.

A Quartz a Matolcsy Ádám bizalmasaként ismert Száraz István érdekeltsége, az alapkezelőnek az általa kezelt magántőkealapokon keresztül pár héttel ezelőtt még megközelítőleg 23 százalékos részesedése volt a magyar piacon második MBH-ban. A Quartztól a bankrészvények két részletben kerültek Mészáros Lőrinc holdudvarába, amely így már közvetve az MBH Bank megközelítőleg 60 százalékát birtokolhatja.

A hvg.hu szerint a Quartz kiszállása rámutat arra, ahogy az MNB-botrány után szétszakadt a Matolcsy–Mészáros együttműködés a NER-közeli bank tulajdonlásában.