Donald Trump a Volodimir Zelenszkijjel és más európai vezetőkkel folytatott hétfői megbeszélés közben felhívta Vlagyimir Putyint, a találkozó után viszont Orbán Viktorral is telefonált, hogy beszéljenek arról, miért blokkolja Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásait – írja forrásai alapján a Bloomberg.

A lap forrásai szerint az európai vezetők a Fehér Házban folytatott tárgyalás egy pontján arra kérték Trumpot, hogy használja befolyását Orbánra, és gyakoroljon nyomást rá, hogy hagyjon fel Ukrajna EU-csatlakozásának gáncsolásával.

A Trumppal folytatott telefon során Orbán Viktor kinyilvánította érdeklődését az iránt, hogy az orosz és az ukrán elnök közötti találkozót Magyarországon rendezzék meg. Az amerikai elnök a hétfői egyeztetések után bejelentette, hogy vezető szintű csúcstalálkozót szervezne Oroszország és Ukrajna között, amelyet aztán egy olyan tárgyalás követne, amelyen már ő is részt venne.

Orbán egy keddi Facebook-bejegyzéséből kitűnik, hogy hallotta az európai vezetők Ukrajna EU-csatlakozási folyamatával kapcsolatos kérését, azonban nem szándékozik engedni. Azt írta, hogy Ukrajna európai uniós tagsága nem nyújt semmiféle biztonsági garanciát, az ország tagságát szerinte biztonsági garanciákhoz kötni felesleges és veszélyes.

Kedden több vezető nyugati lap megírta, hogy Budapest felmerült, mint egy Zelenszkij és Putyin közötti esetleges találkozó helyszíne. Magyar Péter egyből fel is szólította Orbán Viktort arra, hogy kezdeményezze, hogy a csúcstalálkozót Magyarországon tartsák meg.