Szulák Andrea: Szerintem a házasságom azért ment tönkre, mert elkezdtem valakivé válni

Szulák Andrea, Gregor Bernadett és Wolf Kati voltak Ábel Anita vendégei az Egy ritmusban legutóbbi adásában. A beszélgetés alkalmával Szulák Andrea zátonyra futott házassága is szóba került – szúrta ki a story.hu.

Szerintem eleve a házasságom azért ment tönkre, mert elkezdtem valakivé válni. Nehezen viselte a volt férjem, hogy megismert egy nagyon helyes kis énekesnőt, egyszer csak aztán lett belőlem egy országosan ismert nő. Évekig éltem bizonytalanságban, hogy ki vagyok én, mit szeretnek bennem, ha szeretnek. Aztán a meghittség vonzott, vagy a hétköznapi életre való vágy, hogy legyen egy otthonom, egy párom, esetleg egy gyerekem

– magyarázta az énekes-színésznő, aki később Gyarmati Gábor oldalán nézett anyai örömök elé (Rozina lányuk mára felnőtt) ám ennek a kapcsolatnak is vége lett. Miután különváltak, Gyarmatinak Agócs Judit színésznőtől is született egy gyereke, szakításukat követően pedig a férfi Marsi Anikó híradós műsorvezető mellett találta meg a boldogságot, akit 2022-ben feleségül is vett.

Én azt hittem, hogy ez tud működni. De nem tudott működni. Mert abban a kapcsolatban is a celebség volt a fő szempont. És én annak nem akartam megfelelni. Nem akartam Insta-celeb lenni, meg Facebook-hír. Muszájból ott voltam én is, de többet ártott, mint használt. Aztán kiderült, hogy az exem jobban szeret a címlapokon lenni, mint én. Ez egy folyamatos konfliktusforrássá vált. Én a mai napig küzdök ezzel

– árulta el Szulák, aki egyébként Gyarmati Gábor nevét nem említette a műsorban, a mondandója alapján azonban rá utalhatott.

A téma kapcsán az előadóművész hozzátette: könnyebb úgy lakat alatt tartani a magánéletének részleteit, hogy már nincs képernyőn. Egy ideje például újra párkapcsolatban él, ám a nyilvánosság előtt semmit sem árul el a kedveséről.