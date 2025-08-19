szulák andrea
Szórakozás

Szulák Andrea: Szerintem a házasságom azért ment tönkre, mert elkezdtem valakivé válni

Nyitrai Szilárd / RTL2
admin Grósz Petra
2025. 08. 19. 19:55
Nyitrai Szilárd / RTL2

Szulák Andrea, Gregor Bernadett és Wolf Kati voltak Ábel Anita vendégei az Egy ritmusban legutóbbi adásában. A beszélgetés alkalmával Szulák Andrea zátonyra futott házassága is szóba került – szúrta ki a story.hu.

Szerintem eleve a házasságom azért ment tönkre, mert elkezdtem valakivé válni. Nehezen viselte a volt férjem, hogy megismert egy nagyon helyes kis énekesnőt, egyszer csak aztán lett belőlem egy országosan ismert nő. Évekig éltem bizonytalanságban, hogy ki vagyok én, mit szeretnek bennem, ha szeretnek. Aztán a meghittség vonzott, vagy a hétköznapi életre való vágy, hogy legyen egy otthonom, egy párom, esetleg egy gyerekem

– magyarázta az énekes-színésznő, aki később Gyarmati Gábor oldalán nézett anyai örömök elé (Rozina lányuk mára felnőtt) ám ennek a kapcsolatnak is vége lett. Miután különváltak, Gyarmatinak Agócs Judit színésznőtől is született egy gyereke, szakításukat követően pedig a férfi Marsi Anikó híradós műsorvezető mellett találta meg a boldogságot, akit 2022-ben feleségül is vett.

Én azt hittem, hogy ez tud működni. De nem tudott működni. Mert abban a kapcsolatban is a celebség volt a fő szempont. És én annak nem akartam megfelelni. Nem akartam Insta-celeb lenni, meg Facebook-hír. Muszájból ott voltam én is, de többet ártott, mint használt. Aztán kiderült, hogy az exem jobban szeret a címlapokon lenni, mint én. Ez egy folyamatos konfliktusforrássá vált. Én a mai napig küzdök ezzel

– árulta el Szulák, aki egyébként Gyarmati Gábor nevét nem említette a műsorban, a mondandója alapján azonban rá utalhatott.

A téma kapcsán az előadóművész hozzátette: könnyebb úgy lakat alatt tartani a magánéletének részleteit, hogy már nincs képernyőn. Egy ideje például újra párkapcsolatban él, ám a nyilvánosság előtt semmit sem árul el a kedveséről.

Kapcsolódó
Szulák Andrea a színházi visszaélések áldozatairól: Vannak olyan alkatú művészek, akik ezt a fajta extra figyelmet kivívják
Szerinte az ő attitűdjében van valami, ami miatt másokban fel sem merül, hogy őt abuzálni lehet.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Ázsia Expressz 2024 Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett

Friss

Népszerű

Összes
Rubint Réka állami kitüntetést kapott Sulyok Tamástól
Nem egy japán gameshow-ba öltözött így: Rihanna simán csak ebben a ruhában ment vásárolni
Szombaton lett volna Lajsz András esküvője, de a mixer ismét kórházba került
Kinyomott egy pattanást, sürgősségire került az anyuka
Napirend után: Miért nem vonzza Orbán konzervatív lázadása a fiatalságot?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik