2,5 milliárd Gmail-felhasználó adatait szerezték meg hackerek

Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images
2025. 08. 19. 10:46
Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Hozzáfért egy hackercsoport a Google adatbázisaihoz – erről elsőként a Forbes számolt be, ezt pedig maga a technológiai cég is megerősítette. Hogy a támadás pontosan kiket és hogyan érint, sokáig nem volt világos, a vállalat közlése szerint érzékeny felhasználói adatok nem jutottak a hackerek kezébe.

A PC World újabban úgy értesült, hogy mintegy 2,5 milliárd Gmail-felhasználó adataihoz fértek hozzá a ShinyHunters nevű csoport tagjai, köztük természetes személyek és cégek neveihez, jelszavakhoz azonban nem. Az értintettek azonban a kiberbűnözők célkeresztjébe kerültek, és számíthatnak rá, hogy megpróbálnak hozzáférni fiókjaikhoz.

A Redditen már több felhasználó is említést tett esetekről, amelyeknek közük lehet az adatszivárgáshoz. Beszámolóik szerint magukat Google-alkalmazottaknak kiadó emberek keresték meg őket telefon vagy e-mailben, így megpróbálva bejutni fiókjaikba, majd kizárni őket onnan.

A felhasználóknak azt tanácsolják, használják a Google biztonsági szolgáltatásait, mint például a kétfaktoros hitelesítést, hogy biztonságban tudják fiókjaikat, emellett pedig legyenek mindig gyanakvók, ha a cég nevében keresik fel őket. Figyelmeztetnek rá, hogy a Google alkalmazottai sosem keresik telefonon vagy e-mailben a felhasználókat, és végképp nem kérik el a jelszavukat vagy próbálnak bármilyen változtatást eszközölni a fiókjaikban.

A hackertámadás magyar felhasználókat is érinthet. Ehhez hasonló esetek korábban is történtek már, amelyekről alábbi cikkeinkben számoltunk be:

