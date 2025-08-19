guinness-rekordmerülésmedencerekord
Tudomány

Új világrekord: csaknem fél óráig bírta egy levegővel a víz alatt egy horvát férfi

Vitomir Maričić / Facebook
24.hu
2025. 08. 19. 13:33
Vitomir Maričić / Facebook

Egy horvát szabadtüdős merülőbúvár, Vitomir Maricic látszólag lehetetlen bravúrt vitt véghez: június 14-én 29 perc 3 másodpercig tartotta vissza a lélegzetét egy medence mélyén – írja a Science Alert.

Ezzel új rekordot állított fel a Guinness Rekordok Könyvében, és közel 5 perccel múlta felül az előző csúcsot.

Hogy a lehető legtöbb oxigént juttassa a szervezetébe, Maricic 10 percig tiszta oxigént lélegzett be a kísérlet előtt. Ez megnövelte a vérplazmában oldott oxigén mennyiségét, amely a test szöveteinek létfontosságú tartaléka. A férfi egy videóban elmagyarázta, hogy rekorddöntő kísérletét a szokásosnál közel ötször több oxigénnel kezdte, enélkül valószínűleg nem bírta volna ilyen sokáig.

A horvát sportoló képességei azonban még normál levegővétel esetén is lenyűgözőek. Korábbi próbálkozása során 10 perc 8 másodpercig tudta visszatartani a lélegzetét. Ez azonban messze van a rekordtól: ezt 11 perc 35 másodperccel tartja a szerb Branko Petrovic 2014 óta. Viszonyításképpen: egy átlagember ehhez képest mindössze 30–90 másodpercig tudja visszatartani a lélegzetét.

Kapcsolódó
120 napig élt a tenger alatt egy férfi
Rüdiger Koch világrekordot állított fel, kísérletével azt szerette volna igazolni, hogy az óceánok alkalmas környezetet jelentenek az emberek számára.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nem egy japán gameshow-ba öltözött így: Rihanna simán csak ebben a ruhában ment vásárolni
A magyarok bankbetétjének jelentős része már külföldi bankszámlán van
Szombaton lett volna Lajsz András esküvője, de a mixer ismét kórházba került
„Borzasztóan sajnálom, hogy csalódást okoztam” – Sinner 23 perc után feladta az Alcaraz elleni döntőt
Toroczkai László várta Dorogon Magyar Pétert
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik