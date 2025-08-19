Új világrekord: csaknem fél óráig bírta egy levegővel a víz alatt egy horvát férfi

Egy horvát szabadtüdős merülőbúvár, Vitomir Maricic látszólag lehetetlen bravúrt vitt véghez: június 14-én 29 perc 3 másodpercig tartotta vissza a lélegzetét egy medence mélyén – írja a Science Alert.

Ezzel új rekordot állított fel a Guinness Rekordok Könyvében, és közel 5 perccel múlta felül az előző csúcsot.

Hogy a lehető legtöbb oxigént juttassa a szervezetébe, Maricic 10 percig tiszta oxigént lélegzett be a kísérlet előtt. Ez megnövelte a vérplazmában oldott oxigén mennyiségét, amely a test szöveteinek létfontosságú tartaléka. A férfi egy videóban elmagyarázta, hogy rekorddöntő kísérletét a szokásosnál közel ötször több oxigénnel kezdte, enélkül valószínűleg nem bírta volna ilyen sokáig.

A horvát sportoló képességei azonban még normál levegővétel esetén is lenyűgözőek. Korábbi próbálkozása során 10 perc 8 másodpercig tudta visszatartani a lélegzetét. Ez azonban messze van a rekordtól: ezt 11 perc 35 másodperccel tartja a szerb Branko Petrovic 2014 óta. Viszonyításképpen: egy átlagember ehhez képest mindössze 30–90 másodpercig tudja visszatartani a lélegzetét.