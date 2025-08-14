Havonta tízezreket spórolhatunk, ha kicsit jobban odafigyelünk a digitális rezsinkre

Az utóbbi években egyre többen tapasztalhatják, hogy a hagyományos rezsikiadások – villany-, gáz- vagy vízdíjak – mellett egy újfajta költségkategória is jelentős tétellé nőtte ki magát a háztartás büdzséjében: ez nem más, mint a digitális rezsi. A kifejezés azokat az előfizetéses alapú digitális szolgáltatásokat fedi le, amelyek kis túlzással nélkülözhetetlenek a modern életvitelhez, mint például az internet-előfizetés. Emellett a mobiltelefon-szolgáltatások, a streamingplatformok (Netflix, Spotify), a felhőalapú tárhelyek, valamint a különböző szoftverek és alkalmazások havi díjai is ide tartoznak.

A 24.hu jó pár éve figyelemmel kíséri, hogyan alakulnak ezen szolgáltatásoknak a költségei, és egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy 2024 után 2025-ben ismét elszálltak az árak.

A digitális előfizetések összesen akár több tízezer forinttal is terhelhetik a havi költségvetést, esetemben ezek már nagyobb összeget jelentenek, mint a hagyományos rezsi. A folyamatos áremelések hatására pedig hozzám hasonlóan sokan érezhetik úgy, hogy eljött az ideje a korrekciónak: már csak azért is, mert nincs annyi idő a világon, ami elég lenne arra, hogy minden sorozatot megnézzünk.

Kezdjük a streamingekkel