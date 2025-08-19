Mérő Vera: Renner Erika kiengedett zaklatója máris felcsöngetett a lakására és azt hörögte, hogy meg fogja ölni

Ezt a posztot azelőtt írtam, hogy a minket többször megtámadó zaklatónk, R. László néhány perccel ezelőtt megjelent Renner Erika lakása előtt, felkaputelefonált, és azt hörögte: »még egyszer idejövök és m*göl*m a Renner Erikát.« A rendőrök jelenleg a helyszínen tartózkodnak.

– írja Mérő Vera a Facebookon egy az ügyhöz kapcsolódó poszt elején, amihez képeket is mellékelt a férfiról.

Korábban megírtuk, hogy július 18-án megszüntette az ügyészség a Renner Erika zaklatójaként elhíresült R. László letartóztatását. R.-t amiatt tartóztatták le, mert a közöttük folyamatban lévő polgári per májusi tárgyalásán fizikailag is megtámadta Renner Erikát.

Renner a férfi kiengedésével kapcsolatban a következőt reagálta:

Meddig nem tesznek semmit a hatóságok? Meddig kell eltűrni, hogy velem szemben bűncselekményeket kövessen el? Egyszer már elkövettek ellenem egy brutális bűncselekményt, még egyet nem akarok átélni.

Az üggyel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a rendőrségnek, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.