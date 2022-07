Először mértek 40 Celsius-foknál melegebbet az Egyesült Királyságban

Ahogy korábban megírtuk, brutális forróság csapott le hétfőn az Egyesült Királyságra, több régióban példátlan, vörös riasztás van érvényben. A szélsőséges meleg emberi életeket fenyeget, károsítja az infrastruktúrát, de az állatokat sem kíméli. Európa egyik legnagyobb mezőgazdasági kiállításán, a walesi Royal Welsh Show-n már a sertéseket is fényvédő krémmel védik.

Az Egyesült Királyság Meteorológiai Hivatala kedd délután jelentette be, hogy megdőlt az országos melegrekord.

Először mértek 40 Celsius-foknál magasabb hőmérsékletet.

Az értéket a London-Heathrow-i repülőtéren rögzítették helyi idő szerint kedden, 12:50-kor. A hőmérő átmenetileg 40,2 Celsius-fokot mutatott.

🌡️ For the first time ever, 40 Celsius has provisionally been exceeded in the UK

London Heathrow reported a temperature of 40.2°C at 12:50 today

📈 Temperatures are still climbing in many places, so remember to stay #WeatherAware ⚠️#heatwave #heatwave2022 pic.twitter.com/GLxcR6gjZX

— Met Office (@metoffice) July 19, 2022