Műanyagba fullad a Szentendrei-sziget

Április 17-én nagy mennyiségű műanyagot gyűjtöttek be a Greenpeace Magyarország és a Maradjanak a FÁK a Rómain civil csoport önkéntesei a Szentendrei-szigeten. A Szentendrei Duna-ág melletti erdős területen felhalmozódott hulladék számottevő része kiürült PET-palack volt. A Greenpeace azt várja a műanyagszennyezésért felelős cégektől, hogy hagyjanak fel az egyszer használatos palackok alkalmazásával, és Magyarországon is vezessék be az újratölthető csomagolásokat.

„23 aktivista bevonásával, összesen 80 zsák hulladékot gyűjtöttünk össze a Szentendrei-szigetre szervezett szemétszedés alkalmával.

500 méteres partszakaszt tudtunk megtisztítani, a begyűjtött hulladék közel kétharmada, mintegy 2000 darab műanyag szemét volt, döntő többségben PET-palack.

A szétválogatott műanyagot újrafeldolgozó üzembe juttattuk el, de a Duna által évek alatt lerakott szemétből rengeteg maradt még a szigeten, ezért arra buzdítunk másokat is, hogy ha arra járnak és tehetik, gyűjtsék a hulladékot. Mi biztosan folytatjuk a munkát“ – nyilatkozta Tóth-Kalló Éva, a Maradjanak a FÁK a Rómain civil csoport önkéntese.

A résztvevők az eseményen márkavizsgálatot is végeztek, hogy felmérjék, mely cégektől származik a szemét. Az átvizsgált 2000 darab műanyag hulladék mintegy harmada (624 darab) volt egyértelműen egy adott márkához, illetve vállalathoz köthető. A beazonosított szemét több mint fele, 325 darab palack a Coca-Coláé volt. Az eredmény nem meglepő: a nemzetközi vizsgálatok alapján is a vállalattól származik a világon a legtöbb környezetbe jutó műanyag hulladék. A vizsgálatban a második helyen a Pepsihez köthető csomagolások végeztek 101 darab palackkal, míg a harmadik helyre a Szentkirályi Magyarország került 56 darabbal.

A természetbe kikerült PET-palackok hosszú évtizedekig szennyezik a környezetet, mikroműanyagokra töredezve pedig évszázadokon keresztül további fenyegetést jelentenek. A Greenpeace szerint az újrahasznosítás önmagában nem jelent kiutat a krízisből, ezt igazolja, hogy az eddig legyártott műanyagoknak kevesebb mint tizede lett csak megfelelően feldolgozva. Az egyszeri használat után szemétté váló palackok ráadásul az erőforrásainkat is pazarolják.

Simon Gergely, a Greenpeace kampányfelelőse kiemelte: azt várják a cégektől, hogy segítsenek kilábalni a nagyrészt általuk okozott műanyagválságból úgy, hogy felhagynak az eldobható csomagolások használatával. „A kormánynak pedig jogszabályokkal kell köteleznie a cégeket az egyszer használatos italcsomagolások garantált újrahasznosítására és újratöltésére. Előrelépés, hogy a közelmúltban elfogadott törvény értelmében 2023-ban Magyarországon is bevezetik a kötelező visszaváltási rendszert, azonban az igazi megoldást a tartós, újratölthető, újrahasználható csomagolóanyagok jelentenék a műanyagszennyezés megfékezésére” – tette hozzá. A Greenpeace egyszer használatos italcsomagolások kivezetésére indított petícióját már több mint 30 ezren írták alá.