Gyógyszermaradványokkal van tele a budapesti ivóvíz

Egy közelmúltban elvégzett elemzés során a Duna fővárosi szakaszán 52-féle gyógyszerhatóanyagot mutattak ki, ezek közül 32 az ivóvízben is jelen van – írja a HVG. Kondor Attila Csaba, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtudományi Intézetének munkatársa és kollégái tanulmányukban azt vizsgálták, hogy mennyire képes megtisztítani a folyó természetes szűrőrendszere a vizet a kémiailag aktív gyógyszerhatóanyagoktól. Ezek a szennyvízzel együtt, az anyagcsere és a lehúzott gyógyszerek révén kerülnek be a Dunába.

A fővárosban és környékén élő mintegy 2 millió lakos vízszükségletének közel 90 százalékát a Duna látja el, a természetes szűrést a pleisztocén kori kavics- és homokréteg végzi. A szakértők egy 100 folyamkilométeres szakaszon 107, a budapesti térség víznyerő kútjainak csapjaiból pedig nagyjából 100 mintát gyűjtöttek be.

A csapat a mintákban a keresett 111-féle hatóanyagból 52 nyomát észlelte.

A szív- és érrendszeri betegségekre használt bisoprololt mindenhol kimutatták, de a metoprolol is szinte mindenütt jelen volt. A magas vérnyomás kezelésére kifejlesztett perindoprilt is a minták több mint 90 százalékában azonosították. Emellett hormonokat, így a női fogamzásgátló készítményekben megtalálható ösztrogént is észlelték.

A szűrőrendszer ugyanakkor igen hatékony, nagyjából 95 százalékos, az ivóvízben pedig csak 32 hatóanyagra bukkantak. A szakértők úgy vélik, hogy a szűrési hatékonyság véletlenszerű, és nagyban függ a kémiai és egyéb tulajdonságoktól. A kutatók kiemelték, hogy nanogrammokról van szó, ennek ellenére az anyagok károsíthatják az állatok és emberek egészségét.