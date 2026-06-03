Miniszteri biztost nevez ki Hegedűs Zsolt a pszichiátriai ellátás fejlesztésére

A Pszichiátriai Társaság elnökével és két alelnökével tárgyalt Hegedűs Zsolt szerda reggel. Az egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a tárca munkáját a jövőben miniszteri biztos segíti majd a mentális egészségügyi ellátás fejlesztésében, az akut ellátás megerősítésében és a gyermekpszichiátriai ellátás biztonságossá tételében.

Hozzátette, hogy kiírják az OPAI főigazgatói pályázatát. Mint ismert, a fővárosi Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet korábbi főigazgatója, pszichiáter végzettséggel nem rendelkező, korábban mágusképző akadémiát vezető Ézsi Robin márciusban mondott le az intézmény éléről, miután több tucat pszichiáter is távozását követelte.

Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítése érdekében.

A mentális egészség ügye nem kizárólag pszichiátriai kérdés. Megelőzésről, korai felismerésről, alapellátásról, gyermek- és ifjúsági ellátásról, akut beavatkozásról, rehabilitációról és társadalmi együttműködésről is szól – írja a tárcavezető, aki hozzátette, új szemléletre van szükség: őszinteségre, transzparenciára és szakmaiságra.