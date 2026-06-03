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Élet-Stílus

Fábry Sándor nagyot kaszált: több tízmillió forintot vett ki a cégeiből

Marjai János / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 03. 14:53
Marjai János / 24.hu

Fábry Sándornak a Duna Televízión fut saját talkshow-ja Fábry címmel, ennek költségeit a cége, a Trisó Produkció Kft. állja. 2025-ben 455 milliós bevételük volt, 30 milliós profit mellett. Osztalékként 30 milliót fizettek ki itt.

Fábry saját tulajdonában lévő, előadó-művészeti tevékenységgel foglalkozó Bohumil Kft.-je is nagyot kaszált: a cég 115 milliós bevételt könyvelhetett el 60 milliós adózott eredmény mellet. Itt is fizettek osztalékot:

60 millió forintot vettek ki a cégből.

Aki még több híres ember céges adait böngészné, itt tudja megtenni.

Fábry egyébként nemrég az egészségügyi gondjaival kapcsolatban nyílt meg egy interjúban:

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