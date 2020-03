Anti-Greta Thunbergnek hívják, de nem az, akinek láttatni akarják

A klímaváltozás tényét nem tagadja, azt viszont megkérdőjelezi, hogy az emberiség jelentősen hozzájárulna az átlaghőmérséklet emelkedéséhez. Bár az utóbbi hónapokban a globális felmelegedésre fókuszált, mégis inkább tekinthető alternatív jobboldali vloggernek, mint „klímarealistának”. A 19 éves Naomi Seibtre már most anti-Greta Thunbergként hivatkoznak, de érdemes óvatosnak lenni a párhuzammal.

Greta Thunberg 2018 nyarán tűnt fel klímaaktivistaként, nevét pedig 2019 elején már a világ is megismerte. Nagyjából egy évet kellett várni, hogy egy hasonló karakter, a szintén szőke, európai, jó retorikai képességekkel rendelkező tinédzser lány, Naomi Seibt is színre lépjen, hogy épp az ellenkezőjét mondja mindannak, amit a svéd fiatal állít:

a klímaváltozásban az emberiségnek elhanyagolható a szerepe, felesleges félni a globális felmelegedéstől, környezetünk pedig nincs veszélyben.

Seibt még Thunberg híres, a döntéshozóknak szánt számonkérésével („How dare you?”, azaz „Hogyan merészelitek?”) is szembehelyezte magát, amikor egyik videójában nem a politikusoknak, hanem a mainstream médiának címezte a kérdést.

A német tinédzserre sokan már most anti-Greta Thunbergként hivatkoznak, és bár az éghajlatváltozással kapcsolatos megállapításai alapján akár találónak is tűnhet a fordulat, mégsem szerencsés szembeállítani a két aktivistát. Seibt ugyanis, bár elsőre valóban hasonlíthat Thunbergre, nem egyszerű klímaszkeptikus, hanem egy újabb alternatív jobboldali szócső a YouTube-ról.

Régen a dohányzást mellett álltak ki

A münsteri Seibt 2019 májusában hozta létre YouTube-csatornáját. A lány videóiban eleinte nemcsak a klímaváltozásról beszélt, hanem egyéb, az alt-right számára meghatározó témákról, így az abortuszról, a migrációról vagy a mainstream médiáról is. A tinédzser tevékenységére előbb a német, majd a nemzetközi alternatív jobboldal is felfigyelt, így került az amerikai Heartland Intézet látókörébe.

A magát konzervatívnak beállító agytröszt az 1990-es években még a passzív dohányzás egészségügyi veszélyeit tagadta, napjainkban pedig egyik fő célkitűzése a globális felmelegedés létezésének cáfolása. Utóbbi nem meglepő, hiszen a csoportot fosszilis tüzelőanyagokkal foglalkozó cégek is támogatják.

A Donald Trump-szimpatizáns Heartlandra egyáltalán nem túlzás az áltudományos jelző.

Az intézetnél felismerték, hogy Thunberg életkorából adódóan képes volt arra, amire a tudományos közeg évtizedek óta nem: tömegeket tudott megszólítani. Éppen ezért esett a választásuk a külsőre hasonló Seibtre, akit a csoport igyekszik is anti-Gretaként beállítani. Sőt maga a tinédzser is ráerősít erre megszólalásaiban: több, Greta Thunbergtől származó gondolatra is reflektált.

Azt akarom, hogy pánikoljatok. Azt akarom, hogy érezzétek a félelmet, amit én érzek nap mint nap. Azt akarom, hogy cselekedjetek

– mondta a svéd klímaaktivista a 2019-es davosi Világgazdasági Fórumon. Szavait Seibt az alábbi módon fordította ki:

Nem akarom, hogy pánikoljatok. Azt akarom, hogy gondolkozzatok.

Mint fentebb írtuk, a lány eredetileg nem csak a globális felmelegedéssel foglalkozott, a Heartlanddal való egymásra találás óta viszont egyre gyakrabban beszél a témáról. Mit is állít Seibt a jelenségről?

A klímaszkeptikusok fegyvere: a féligazság

A tinédzser sok klímaszkeptikushoz hasonlóan klímarealistaként hivatkozik magára. Ez a kifejezés egyre gyakoribbá válik, hiszen a klímaszkepticizmus szó mára egyre vállalhatatlanabbá válik még a kétkedők körében is. Seibt ugyanazokat állítja, mint előtte megannyi szkeptikus: a klímaváltozástól való félelmet a propaganda hatásának tudja be; azt hangoztatja, hogy az emberi széndioxid-kibocsátás vagy nem káros a bolygóra, vagy minimálisan melegíti a Földet; az éghajlatváltozást pedig ugyan valós jelenségnek tartja, de egy természetes, évmilliárdok óta létező folyamatnak tekinti.

A lány nem tesz mást, mint a többi klímaszkeptikus: féligazságokat fogalmaz meg.

Tudományos konszenzusnak tekinthető, hogy az emberiség kibocsátása hozzájárul a földi átlaghőmérséklet növekedéséhez, ami beláthatatlan láncreakciót fog beindítani – a sarki jég olvadása például megemeli a tengerszintet, a víz lakott területeket áraszt el, emiatt pedig jelentős migráció indul el. Ezt rengeteg bizonyíték támasztja alá, csak hogy egyet említsünk: a 2000-es évekre vonatkozó, a globális felmelegedéssel számoló jóslatok többségéről utóbb kiderült, hogy igen pontosak voltak.

A szakértők abban is egyetértenek, hogy a bolygó korábban is tapasztalt már éghajlati átalakulásokat. Ezek különböző okok miatt zajlottak: szerepet játszhatott bennük a Föld pályájának módosulása – minden bizonnyal ez áll a jégkorszakok hátterében – vagy az üvegházhatású gázok koncentrációjának változása. A kutatók szerint utóbbira is volt már több példa, a jelentős és tartós vulkáni aktivitás, illetve a nagyobb aszteroida-becsapódások a gázok és parányi szemcsék felszabadításával hatottak bolygónk klímájára. Ezen átalakulásokban közös, hogy nem az emberi tevékenységhez köthetők – szemben a mostani globális felmelegedéssel.

Amikor tehát Seibt azt mondja, hogy a távoli múltban is létezett éghajlatváltozás, és a mostani is pusztán természetes folyamatokkal magyarázható, előbb egy tényt, majd egy, a tudomány által számtalanszor cáfolt állítást fogalmaz meg. Az ilyen és ehhez hasonló megállapítások féligazságuk miatt tökéletesek a zavarkeltésre, illetve a szakértők szavainak hiteltelenítésére.

Tényleg megszületett az anti-Greta?

Bár láthatóan mind Seibt támogatói, mind a lány próbálnak rájátszani az anti-Greta szerepre, Seibt azt állítja: nem szereti, ha így hivatkoznak rá. Mint mondja, a kifejezés azt jelentheti, hogy maga is egy báb.

Nem kérdés, hogy Thunberget mára felkarolták a környezet- és természetvédő csoportok, egyes politikai mozgalmak kiállnak mellette, és a média is kiemelten foglalkozik vele. Fontos azonban megjegyezni, hogy a svéd fiatal alapvetően magát építette fel: klímasztrájkjához tömegesen csatlakoztak a kortársai. Seibtet ezzel szemben még mindig „csak” 68 ezer feliratkozó követi a YouTube-on – igaz, jelentős emelkedés várható e téren –, és a felemelkedéséhez is az kellett, hogy novemberben a Heartland kiválassza őt a kampányarcának.

Ha Thunberggel kapcsolatban felmerül a kritika, hogy csak egy eszköz a hatalom kezében, Seibtre ez fokozottan igaz.

Thunberg ráadásul egyetlen, a tudományos világ, a közvélemény és a politika szerint is egyre sürgetőbb problémára hívja fel a figyelmet. A svéd fiatal egyértelmű politikai állásfoglalást nem vállal, híres 2019-es davosi beszédében is általánosságban, világnézetüktől függetlenül kritizálta a döntéshozókat. Thunberg így egyszerű, de óriási hatást gyakorló klímaaktivistának tekinthető.

Seibt azonban – bár jelenleg valóban az éghajlatváltozásra fókuszál – inkább viselkedik az alternatív jobboldal általános megmondóembereként, semmint anti-Greta Thunbergként. Videóiban nemcsak a „klímahisztivel” foglalkozik, hanem egyéb, az alt-right számára fontos témákkal, például a bevándorlás kérdésével – egyesek szerint utóbbi kapcsán nem egyszer rasszista kijelentéseket is tett.

Nem kérdés, hogy a klímaszkeptikusok táborának szüksége van egy ilyen figurára: mindig hatásos, ha egy csoporton belül – jelen esetben a fiatalok között – sikerül olyan szereplőt találni, aki élesen kritizálja a társak általános nézeteit. Az amerikai alternatív jobboldalnak Milo Yiannopoulos személyében már sikerült egy politikai korrektséggel szembemenő, homoszexualitását nyíltan vállaló szereplőt találnia ügyének, most pedig egy olyan fiatalra bukkantak, aki nem osztja kortársai többségének véleményét, amikor az éghajlatváltozásról van szó.

