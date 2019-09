Greta Thunberg sírva osztotta ki a politikusokat

A 16 éves klímaaktivista a most kezdődő New York-i klímacsúcson fakadt ki.

– mondta elcsukló hangon Greta Thunberg, aki Európából hajóval érkezett a konferencia helyszínére. A világ vezetőinek címzett üzenetében a svéd aktivista azt is mondta, hogy a politikusok nem vesznek tudomást a klímaváltozást bizonyító tudományos kutatásokról.

"You have stolen my dreams and my childhood with your empty words," climate activist Greta Thunberg tells the UN. "We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you." https://t.co/F5Umw55Y5Y pic.twitter.com/K0WxGCeU4A

— CNN (@CNN) September 23, 2019