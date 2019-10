Horror: kígyót evő kígyóra támadt egy darázs

Azok, akik nem szeretik a hüllőket vagy a darazsakat, netán egyiket sem, most ne nézzenek ide: a Twitteren közzétett videón ugyanis egy darázs kerülget egy olyan kígyót, ami éppen egy másik kígyót próbál békésen elfogyasztani.

Um ok, ⁦ @UFEntomology ⁩ and ⁦⁦ @MartaWayneUF ⁩ , I believe I just witnessed a BEE 🐝 stinging a CORAL SNAKE 🐍 while the CORAL was dining on a RAT (?) SNAKE 🐍 and I need your support to process this. ⁦⁦ @UF ⁩ #FloridaBackyard pic.twitter.com/djbJJGxaUk

A felvétel alapján a legszerencsétlenebbül járt kígyó már elpusztult, legalább is nem reagál a másik kígyó harapdálására, a darázs pedig az enni akaró kígyó testén próbál fogást találni. Persze egy kis utánajárással több infó, sőt, még egy videó is előbukkan a jelenetről.

A jelenet főszereplője, a darázs a Vespula nemzetséghez tartozik. Valószínűleg nyilván nem akarta megenni a kígyót, csak elüldözni valamiért, ráijeszteni, de pontosat nem tudunk a motivációit illetően.

Az éhes kígyó egy korallkígyó, valószínűsíthető, hogy már halottan találta az áldozatát, bár eszik más kígyókat, azért méretben általában nem biztos, hogy ekkorákra próbál rá. A szerencsétlenül járt kígyó a tápláléklánc alján egy patkánysikló, ami nem mérges, és általában egereket eszik. A videót készítő Evangeline Cummingsnak, a Floridai Egyetem munkatársának később is sikerült levideóznia a furcsa hármast, a korallkígyó akkor a földről támadt.

By the way, I have this footage too from later that same day when the coral made its next attempt from the ground. (Seeing this rose bush moving all “by itself” drew me back outside to check it out!!) So the coral survived any wasp sting! And wasps seem to still be present. pic.twitter.com/Dk1z7GWpnr

