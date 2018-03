Kiderült, hogy miért „elpusztíthatatlanok” a csótányok

Kínai kutatók úgy csoportja véli, hogy sikerült kideríteniük, miért olyan ellenállóak a csótányok.

Seng Li, a Dél-Kínai Normal Egyetem munkatársa és csapata az amerikai csótány (Periplaneta americana) DNS-ét szekvenálta – számol be az IFLScience.

Az adatok alapján a faj kiterjesztett génállománnyal rendelkezik, emiatt pedig különösen érzékeny az erjedt élelmiszer szagára. A rovar emellett belső méregtelenítő- és immunrendszerrel is rendelkezik, melyek segítik a barátságtalan környezetekhez való adaptációt.

Az amerikai csótányon végzett genomi és funkcionális elemzésünk bepillantást nyújtott a városi környezethez és biológiához való alkalmazkodásának sikerességébe

– írják a szerzők a Nature Communication folyóiratban megjelent tanulmányukban.

Az analízis arra is rávilágított, hogy a rovarok olyan génekkel is rendelkeznek, melyekkel képesek visszanöveszteni elvesztett végtagjaikat. Egy idő után azonban az érintett gének „kimerülnek”, így a regenerálódás ellehetetlenül.

Az amerikai csótány Egyesült Államok-szerte fellelhető. Az eredetileg Afrikából származó faj a 17. században jutott be az országba. A rovar rokonai, a csótányok (Blattodea) jól ismertek szívósságuk miatt. Az élőlények kifinomult szaglásuk és ízlelésük, valamint belső védelmi rendszerük mellett gyors szaporodásuknak is köszönhetik sikerüket. A városi legenda szerint a csótányok még egy atomkatasztrófát is átvészelhetnek, ez azonban valószínűleg nem igaz.

Bár az amerikai csótányok igen ellenállóak, a globális felmelegedés őket is fenyegeti. Mivel az élőlények fontos szerepet töltenek be az ökológiai körforgásban, eltűnésük súlyos következményekkel járhat.

(Kiemelt kép: Thinkstock)