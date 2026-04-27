Tech

Az ország ezen részeire húzza be a villámgyors netet a Telekom, mindenhol gigabites sebességet ígérnek

Szajki Bálint / 24.hu
A Telekom logója a Könyves Kálmán Körút 36. szám alatt található irodaház homlokzatán.
admin Birkás Péter
2026. 04. 27. 15:17
A Telekom logója a Könyves Kálmán Körút 36. szám alatt található irodaház homlokzatán.
16 vármegye 41 járásába jön gigabites sebességet biztosító optikai hálózat.

A Magyar Telekom a DIMOP Plusz 3.1.2-25 Gigabit Magyarország Program pályázat európai uniós támogatásának köszönhetően optikai hálózatot fejleszt 16 vármegye 41 járásában – olvasható a vállalat közleményében.

A cég 20,319 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Program 1-2. pályázati szakaszában, így az idén több mint 500 településen kezdi meg hozzáféréssel még nem rendelkező területek optikai hálózattal történő lefedését.

Az új hálózaton a Telekom gigabites maximális le- és feltöltési sebességű internetet, széles TV-csatorna választékot és interaktív televíziózási lehetőséget, többképernyős filmkölcsönzést, valamint HD, 4 és 8K képminőséget, illetve kiváló hangminőséget ígér.

A Telekom közleménye szerint több mint 500 településen további 118 ezer, jelenleg optikai lefedettséggel nem rendelkező igényhely válik elérhetővé 2028 végéig. Az érintett településeken a hálózatfejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési folyamat már megkezdődött, a kivitelezés várhatóan 2026 folyamán kezdődik.

Az érintett vármegyék és járások:

  • Bács-Kiskun: Bajai.
  • Baranya: Bólyi, Mohácsi, Siklósi, Szigetvári.
  • Borsod-Abaúj-Zemplén: Edelényi, Encsi, Ózdi, Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, Tokaji, Miskolci.
  • Fejér: Székesfehérvári.
  • Győr-Moson-Sopron: Győri, Soproni.
  • Hajdú-Bihar: Berettyóújfalui, Hajdúnánási, Hajdúszoboszlói.
  • Heves: Gyöngyösi, Egri.
  • Jász-Nagykun-Szolnok: Karcagi, Kunszentmártoni, Törökszentmiklósi, Szolnoki.
  • Komárom-Esztergom: Tatabányai.
  • Nógrádi: Balassagyarmati.
  • Somogy: Marcali.
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg: Fehérgyarmati, Kemecsei, Kisvárdai, Mátészalkai, Nyírbátori, Nyíregyházi, Tiszavasvári, Vásárosnaményi.
  • Tolna: Dombóvári, Tamási.
  • Vas: Kőszegi, Szombathelyi.
  • Veszprémi: Tapolcai.
  • Zala: Keszthelyi.

A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz Program keretében valósul meg.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megalakult a KDNP parlamenti frakciója, itt a hivatalos névsor
Levelet írt Mészáros Lőrinc cégcsoportja Magyar Péternek
Hosszú hétvége: komoly fordulat érkezik az időjárásban
A Magyar Nemzet bocsánatot kérő levelet küldött Magyar Péternek a poloskázás miatt
Bejelentés: itt a Fidesz-KDNP parlamenti frakciója, nagy nevek hiányoznak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik