Az ország ezen részeire húzza be a villámgyors netet a Telekom, mindenhol gigabites sebességet ígérnek

A Magyar Telekom a DIMOP Plusz 3.1.2-25 Gigabit Magyarország Program pályázat európai uniós támogatásának köszönhetően optikai hálózatot fejleszt 16 vármegye 41 járásában – olvasható a vállalat közleményében.

A cég 20,319 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Program 1-2. pályázati szakaszában, így az idén több mint 500 településen kezdi meg hozzáféréssel még nem rendelkező területek optikai hálózattal történő lefedését.

Az új hálózaton a Telekom gigabites maximális le- és feltöltési sebességű internetet, széles TV-csatorna választékot és interaktív televíziózási lehetőséget, többképernyős filmkölcsönzést, valamint HD, 4 és 8K képminőséget, illetve kiváló hangminőséget ígér.

A Telekom közleménye szerint több mint 500 településen további 118 ezer, jelenleg optikai lefedettséggel nem rendelkező igényhely válik elérhetővé 2028 végéig. Az érintett településeken a hálózatfejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési folyamat már megkezdődött, a kivitelezés várhatóan 2026 folyamán kezdődik.

Az érintett vármegyék és járások:

Bács-Kiskun: Bajai.

Baranya: Bólyi, Mohácsi, Siklósi, Szigetvári.

Bólyi, Mohácsi, Siklósi, Szigetvári. Borsod-Abaúj-Zemplén: Edelényi, Encsi, Ózdi, Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, Tokaji, Miskolci.

Borsod-Abaúj-Zemplén: Edelényi, Encsi, Ózdi, Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, Tokaji, Miskolci.

Székesfehérvári. Győr-Moson-Sopron: Győri, Soproni.

Fejér: Székesfehérvári.

Berettyóújfalui, Hajdúnánási, Hajdúszoboszlói. Heves: Gyöngyösi, Egri.

Győr-Moson-Sopron: Győri, Soproni.

Karcagi, Kunszentmártoni, Törökszentmiklósi, Szolnoki. Komárom-Esztergom: Tatabányai.

Tatabányai. Nógrádi: Balassagyarmati.

Balassagyarmati. Somogy: Marcali.

Heves: Gyöngyösi, Egri.

Fehérgyarmati, Kemecsei, Kisvárdai, Mátészalkai, Nyírbátori, Nyíregyházi, Tiszavasvári, Vásárosnaményi. Tolna: Dombóvári, Tamási.

Dombóvári, Tamási. Vas: Kőszegi, Szombathelyi.

Kőszegi, Szombathelyi. Veszprémi: Tapolcai.

Tapolcai. Zala: Keszthelyi.

A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz Program keretében valósul meg.

