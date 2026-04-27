Az ország ezen részeire húzza be a villámgyors netet a Telekom, mindenhol gigabites sebességet ígérnek

A Magyar Telekom a DIMOP Plusz 3.1.2-25 Gigabit Magyarország Program pályázat európai uniós támogatásának köszönhetően optikai hálózatot fejleszt 16 vármegye 41 járásában – olvasható a vállalat közleményében.
A cég 20,319 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a Program 1-2. pályázati szakaszában, így az idén több mint 500 településen kezdi meg hozzáféréssel még nem rendelkező területek optikai hálózattal történő lefedését.
Az új hálózaton a Telekom gigabites maximális le- és feltöltési sebességű internetet, széles TV-csatorna választékot és interaktív televíziózási lehetőséget, többképernyős filmkölcsönzést, valamint HD, 4 és 8K képminőséget, illetve kiváló hangminőséget ígér.
A Telekom közleménye szerint több mint 500 településen további 118 ezer, jelenleg optikai lefedettséggel nem rendelkező igényhely válik elérhetővé 2028 végéig. Az érintett településeken a hálózatfejlesztéshez kapcsolódó tervezési és engedélyeztetési folyamat már megkezdődött, a kivitelezés várhatóan 2026 folyamán kezdődik.
Az érintett vármegyék és járások:
- Bács-Kiskun: Bajai.
- Baranya: Bólyi, Mohácsi, Siklósi, Szigetvári.
- Borsod-Abaúj-Zemplén: Edelényi, Encsi, Ózdi, Sátoraljaújhelyi, Szerencsi, Tokaji, Miskolci.
- Fejér: Székesfehérvári.
- Győr-Moson-Sopron: Győri, Soproni.
- Hajdú-Bihar: Berettyóújfalui, Hajdúnánási, Hajdúszoboszlói.
- Heves: Gyöngyösi, Egri.
- Jász-Nagykun-Szolnok: Karcagi, Kunszentmártoni, Törökszentmiklósi, Szolnoki.
- Komárom-Esztergom: Tatabányai.
- Nógrádi: Balassagyarmati.
- Somogy: Marcali.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg: Fehérgyarmati, Kemecsei, Kisvárdai, Mátészalkai, Nyírbátori, Nyíregyházi, Tiszavasvári, Vásárosnaményi.
- Tolna: Dombóvári, Tamási.
- Vas: Kőszegi, Szombathelyi.
- Veszprémi: Tapolcai.
- Zala: Keszthelyi.
A fejlesztés a Széchenyi Terv Plusz Program keretében valósul meg.
