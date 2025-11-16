Hogyan lehet a legjobb otthon a wifi?

A cikk tartalmából
A cikk folytatásában szó lesz arról, hogy
- mi az a sávszélesség,
- kinek milyen gyorsaságú netre lehet szüksége,
- hogyan kell megfelelő routert választani,
- mi a különbség a 2,4 GHz-es, az 5 GHz-es és a 6 GHz-es frekvenciasávok között, és ezeket milyen eszközök biztosítják,
- illetve hogyan érdemes elhelyezni a routert az otthonunkban a lehető legjobb lefedettséget biztosító vezeték nélküli kapcsolat érdekében.
