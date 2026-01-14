Hamarosan felszáll a NASA legerősebb űrrakétája

Hamarosan felbocsátja a NASA szupernehéz űrrakétáját, amely a következő emberes holdmisszió egyik főszereplője lesz. Az óriási eszköz 80 kék bálna súlyával ér fel, ezért már a szállítása is komoly feladatot jelent.

Az amerikai űrügynökség évtizedek óta először küld asztronautát a mélyűrbe. Az Artemis–2-nek keresztelt küldetés keretein belül a következő hetekben fogják 1972 óta először megközelíteni a Holdat – írja az IFLScience. Az ehhez szükséges első lépéseket január 17-én tervezik megtenni: a NASA Space Launch System (SLS) szupernehéz hordozó rakétája hamarosan kigördül a Vechicle Assembly Building (VAB) nevű jármű-összeszerelő épületből.

A rakéta 6,8 kilométert fog megtenni a VAB-tól a 39–B kilövőállomásig a floridai Kennedy Űrközpontban. Ehhez a NASA által biztosított hernyótalpas szállító járműveket (Crawler-Transporters – CTs) fogják használni, melyek a világ legnehezebb önműködő járműveinek számítanak.

Egy jármű nagyjából 2,7 millió kilogrammot nyom, és 8,2 millió kilogrammnyi terhet képes hordozni. Ez a teher 4/5-e az Eiffel-torony tömegének, a brazil A Megváltó Krisztus szobrából 13-at, az amerikai Szabadság-szoborból 60-at tesz ki, és 80 kék bálna testtömegével egyenértékű.

Az SLS-rakéta csak harmadát teszi ki a hernyótalpasok teherbírásának, de még így is 12 órára lesz szükségük a szállítás befejezéséhez. Ez az egyik legnagyobb létező űrrakéta – a SpaceX Straship rakétája viszont túltesz rajta –, és a valaha épített legnagyobb szilárd hajtóanyagú gyorsítórakétájával rendelkezik. 98,1 méteres magasságával lekörözi az amerikai Szabadság-szobrot és a londoni Big Bent is.

Az Artemis–2 küldetés célja nem a Holdon landolás, hanem az égitest megkerülése lesz. A NASA több potenciális időpontot is kitűzött az indítás napja gyanánt, a végleges dátum a tesztek eredményétől függ – jelenleg a legkorábbi lehetséges dátum február 6.

A NASA nem nyilatkozott róla, hogy a rakéta mozgatását lehet-e majd élőben követni, mindenesetre az Artemis–2 lesz az első legénységgel ellátott misszió az Artemis-programon belül, és több emberes űrrepülési rekordot is megdönthet.