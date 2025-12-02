kozmikus sugárzásrepülőrepülőgépsugárzás
Kozmikus sugárzás miatt állították le az Airbus több ezer repülőjét

CHARLY TRIBALLEAU / AFP
Nádasdi Éva
2025. 12. 02. 13:03
CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A világűrből érkező sugárzás miatt több mint 6000 Airbus-repülőgépet hívtak vissza átmenetileg az Egyesült Államokban – írta a BBC. Az eset jelentős fennakadásokat és járattörléseket okozott hálaadás után, november utolsó hétvégéjén, az amerikai repterek egyik legforgalmasabb időszakában.

Az Airbus közleménye szerint november 28-án kozmikus sugárzás bombázta a Földet, a meghibásodásokat apró, a világűrből érkező nagy energiájú részecskék válthatták ki. Az ennek hatására kialakuló gépi hibák ideiglenes magasságcsökkenéseket eredményeztek, amelyek az utasok jólétét is veszélyeztették. Egy hónappal korábban a gyártó egyik New Jerseybe tartó gépén is ezt történt, akkor három ember sérült meg.

Az úgynevezett „bit flip” (bitátfordulás) következtében a repülőgépekben rendszerhibák jelentkezhetnek, ilyenkor a bitek egyik állapotból a másikba kerülnek – például 0-ból 1-es lesz belőlük. A jelenség lehetséges előidézője, hogy nagysebességű, világűrből érkező részecskék – például protonok – ütköznek a légkör atomjaival. Ez részecskezáport indít el, amely áthalad a légkörön.

Ritka esetben ezek a gyors neutronok eltalálhatják a számítógépek érzékeny alkatrészeit, és megzavarhatják az adatbitek tárolását.

Ez különösen a műholdakat érinti, azonban mivel a modern repülőgépek mechanikus helyett egyre inkább elektromos (fly-by-wire) rendszerekkel működnek, a meghibásodások kockázata nő. A bitátfordulást okozó részecskék származhatnak napkitörésekből, de érkezhetnek akár több fényévnyire lévő forrásokból, a Naprendszeren túlról is. Utóbbi kozmikus sugarak szupernóva-robbanásokból és fekete lyukak környezetéből erednek.

Az Airbus nem indokolta meg, miért éppen az intenzív sugárzást nevezte meg a tömeges visszahívások kiváltójaként. Az átmenetileg leállított gépeken szoftverfrissítést végeztek.

Keith Ryden, a Surrey-i Egyetem űrmérnöke szerint az érintett napon semmi különös nem történt a napsugárzás tekintetében. Így a jelenség oka egyelőre a tudósok számára is rejtély.

