Csak idő kérdése, hogy pusztító geomágneses vihar érje a Földet

Egyik Föld körüli pályán keringő űreszközünk sem lenne biztonságban, ha az 1859-es Carrington-eseményhez hasonló méretű geomágneses vihar érné el bolygónkat – írja a Space.com az Európai Űrügynökség (ESA) új szimulációjának eredményei alapján.

A Carrington-esemény az írott történelem legintenzívebb geomágneses vihara volt, amely világszerte láthatóvá tette a sarki fényt, miközben komoly fennakadásokat okozott a távíróhálozatban, több vezeték kezdett szikrázni, némelyik ki is gyulladt. Egy hasonló eset napjaink technológiai társadalmában még súlyosabb következményekkel járhatna, amit az ESA most be is mutatott. Szimulációjukban a Nap három egymást követő csapást is mért bolygónkra, először egy hatalmas, X osztályú napkitörés, majd rengeteg magas energiájú töltött részecske, végül pedig egy jókora koronakidobódás formájában.

Mindezek megzavarták a radarok és GPS-ek működését, maradandó károkat tettek az űreszközökben, a műholdakat pedig elmozdították pályáikról. A geomágneses energia eközben a bolygó felszínén is túlterhelte az elektromos hálózatokat és csőrendszereket, gátolva a közművek megfelelő üzemét.

Egy ilyen erőteljes Napból érkező energiaáramlat a Föld körül keringő összes műholdat érintené, egyetlen eszköz sem lenne biztonságban

– mondta Jorge Amaya, az ESA szakértője.

A kutatók kiemelték, elkerülhetetlen, hogy egy ilyen esemény bekövetkezzen, csupán az a kérdés, hogy mikor fog megtörténni. A tudósok ezért arra koncentrálnak, hogy minél alaposabban meg tudják figyelni a Napot, hogy előre jelezhessék az erős kitöréseket, illetve hogy stratégiát dolgozzanak ki arra, hogyan tudják minél hamarabb helyreállítani a halózatokat egy óriási geomágneses vihar után.

Legutóbb 2024 májusában érte kifejezett erős geomágneses vihar a Földet, amely több száz millió dolláros károkat okozott. Erről alábbi cikkünkben írtunk bővebben:

