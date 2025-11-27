Van, ahol már rendőrségi chatbot válaszol a lakosságnak

Két dél-angliai rendőrség mesterséges intelligencia (MI) által vezérelt chatbotot használ a gyakori, de nem sürgős lakossági kérdések megválaszolására – írta a BBC. A Temze-völgyi, illetve a Hampshire-i és Wight-szigeti rendőrség munkatársai az elsők az Egyesült Kriályságban, akik ezt a technológiát alkalmazzák.

Simond Dodds főlegyelő szerint a projekt nem a létszámleépítésről szól.

A Bobbi elnevezésű MI-chatbot a jövőben jelentősen megkönnyíthet a híváskezelők mindennapjait.

Dodds szerint Hampshire-ben és a Temze-völgyben nem ritka, hogy 24 óra alatt 5000 hívás érkezzen a központjukba, és próbálják a sürgősségi hívásokat előnyben részesíteni a nem vészhelyzeti hívásokkal, illetve az online igényekkel szemben, ami igazi kihívás számukra.

A már meglévő telefonvonalak, online űrlapok és ügyfélszolgálat mellett Bobbi kiegészítő szolgáltatásként fog működni. A programot a bevetése előtt több mint 200 ember tesztelte, köztük áldozatvédelmi csoportok.

A chatbotba ugyanazokat az információkat táplálták be, amelyeket a rendőrség híváskezelői és digitális ügyintézői is elsajátítanak. Ha a felhasználó közli a chatbottal, hogy inkább emberrel kíván beszélni, Bobbi átirányítja egy rendőrségi alkalmazotthoz. A technológiát a tesztelési fázis után november 26-án tették elérhetővé a lakosság számára, azonban a rendőrség munkatársai továbbra is képezk majd, és fokozotan odafigyelnek a hibák nyomon követésére és javítására.

Az MI rendőrségi felhasználásával itthon is kísérleteznek: a Police.hu szerint az IdomSoft Zrt. egy olyan MI-alapú eszközön dolgozik, amely képes lehet baleseti- vagy bűnügyi helyszínek rekonstruálására. A jelenlegi módszer szerint a rendőrök minden egyes részletet a helyszínen, fizikailag teremtenek újra, ami akár órákig is eltarthat. Az új fejlesztéssel viszont a jövőben fényképek, videók és drónfelvételek alapján képesek lesznek a legapróbb részletekig digitálisan újraalkotni a bűnügyi helyszíneket.

Emellett a program percek alatt több ezer szimuláció futatt le. Leginkább különböző környezeti hatásokat szimulál, mint például a helyszínen összegyűlt csapadék vagy a lángok terjedésének útvonalát.

A fejlesztők most azon dolgoznak, hogy a technológiát a VR-szemüveggel ötvözzék. Amennyiben ez sikerül, a jövőben nyomozók be tudnak majd lépni a tetthely digitális leképezésébe, és a virtuális valóságban modellezhetik a lehetséges környezeti körülményeket.