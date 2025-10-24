baltimoremesterséges intelligenciafegyverchips
Rendőrök rontottak egy 16 éves fiúra, miután a mesterséges intelligencia fegyvernek nézett egy zacskó chipset

admin Birkás Péter
2025. 10. 24. 18:23
A fejlesztők szerint minden úgy működött, ahogy kellett.

Fegyveres rendőrök rontottak egy 16 éves fiúra az Egyesült Államokban, a Baltimore megyei Kenwood High School mellett, miután egy mesterséges intelligencia tévesen fegyverként azonosította a diáknál lévő Doritos chipset – írja a Dextero.

Taki Allen a barátaival időzött az iskola mellett egy fociedzést után, mikor hirtelen több rendőrautó érkezett a helyszínre, azokból a diákra célzó rendőrök szálltak ki, felszólítva a tinédzsert, hogy feküdjön a földre. A térdre kényszerített fiatalt ezt követően megbilincselték, átkutatták – és nem találtak nála semmit.

Allen a WBAL-TV-nek nyilatkozva arról beszélt, hogy az esetet követően mutattak neki egy fényképet, amin állítólag fegyvert visel, mire a fiú közölte, hogy csupán egy zacskó chips látható a felvételen.

A fegyvert az Omnilert nevű cég által fejlesztett mesterséges intelligencia azonosította. A technológiát tavaly kezdték el használni a Baltimore-ban található állami iskoláknál, azzal a céllal, hogy a szoftver az elérhető biztonsági felvételeket szkennelve azonosítson lőfegyvereket, és azokról rögtön értesítést küldjön a rendőrségnek.

Az Omnilert ugyan elismerte, hogy téves azonosítást történt, de a cég állítása szerint a mesterséges intelligencia pont úgy működött, ahogy tervezték, tehát a szoftver azonosított valamit, amit aztán gyors emberi reakció követett.

A WBAL-TV-nek Taki Allen az esetet követően arról beszélt, hogy fél visszamenni az iskolába, ugyanakkor a Baltimore megyei állami iskolák a fejlesztő állításait megismételve arról tájékoztatták a szülőket, hogy a rendszer megfelelően működött.

