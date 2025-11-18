Úgy tűnik, tovább csúszik a következő holdra szállás

Úgy tűnik, a NASA ismét kénytelen lesz elhalasztani a következő holdra szállást, az Artemis–3 küldetés végrehajtásához szükséges Starship ugyanis valószínűleg nem fog készen állni a misszióra a jelenleg kitűzött dátumig. A NASA legutóbbi hivatalos közlése szerint a következő emberes holdra szállás legkorábban 2027 elején valósulhat meg, a Politico azonban úgy értesült, hogy ez 2028-ra csúszhat.

5 fotó

Elon Musk óriásrakétája miatt késhet a holdra szállás

A lap a SpaceX belső dokumentumaira hivatkozva azt írta, hogy az űrvállalat jelenleg 2027 júniusára tervez egy legénység nélküli landolást a Starshippel a Holdon, ha pedig ez sikerül, legkorábban 2028 szeptemberében próbálkozhatnak emberes holdra szállással.

A Starship a világ legnagyobb űrrakétája, amelyet Elon Musk cége azzal a céllal hozott létre, hogy idővel rendszeresen juttasson vele embereket a Marsra. Az eszköz jelenleg még tesztfázisban van, vagyis kizárólag rövid, kísérleti repüléseket végez és azokat is változó sikerrel. Az első próbaindítás során 2023 áprilisában az egész rakétaegység néhány perc elteltével megsemmisült. A második próbálkozás közben, 2023 novemberében ugyan sikerült az alsó fokozatnak leválnia, a felső pedig tovább is repült, de aztán mindkettő felrobbant.

A harmadik teszt alkalmával, 2024 márciusában a Starshipnek sikerült elérnie a világűrt, de a próbarepülést ez alkalommal sem tudta sikeresen lezárni: feltehetőleg szétesett. A negyedik útja júniusban az első sikeres repülése volt, ekkor megpróbált leszállni is, ez viszont nem a tervek szerint sült el. Amikor visszatért a légkörbe, a hőhatás miatt az eszköz több eleme levált, de működőképes maradt, és az Indiai-óceán vizében érte el a felszínt.

Az ötödik repülésnél az űrrakéta egyórás repülést hajtott végre, a gyorsítórakétát pedig akkor először próbálták az indítóállványhoz visszairányítani a levegőből, ami sikerült is. Hatodik alkalommal ezt nem tudták megismételni, az eszköz gyorsítórakétája levált és a Mexikói-öbölbe zuhant, miközben a hajó 1 óra 5 perc levegőben töltött idő után landolt az Indiai-óceánban. A hetedik és nyolcadik repülések egyaránt a jármű felrobbanásával végződtek, kilencedik útja közben pedig a levegőben darabokra hullott. Tizedik útja hosszú idő után az első sikeres volt, ennek során több mint egy órát töltött a levegőben, és megjárta a világűrt is, ahonnan visszatérve sikeresen landolt az Indiai-óceánban. Ehhez hasonló eredménnyel zárult a 11. repülés is.

Az elmúlt időszakban tehát a Starship a korábbiaknál jobban teljesített, ám attól még távol van, hogy emberek életét lehessen rábízni.

Mi lesz a Starship feladata az Artemis-programban?

A missziót megelőző Artemis–2 küldetés legkorábban 2026. február 5-én indulhat, ennek lefolyását a Starship műszaki állapota nem befolyáslja, ugyanis az eszköznek nem lesz szerepe benne.

Mi lesz az Artemis–2 célja? A küldetés alkalmával az Orion űrkapszula megkerüli majd a Holdat négy asztronautával a fedélzetén. A küldetés parancsnoka Reid Wiseman, a NASA veteránja, a pilóta szerepét Victor Glover tölti be, mellettük pedig ​Christina Koch, a leghosszabb űrrepülés női rekordere, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Űrügynökség tagja kap még helyet az Orion fedélzetén. Utazásuk várhatóan mintegy 10 napig tart majd, a legénység tagjairól itt írtunk. Az űrhajósok mellé akár az ön neve is felkerülhet az Orion űrkapszulára, hogy miként, arról itt írtunk részletesen.

Ám, ha a misszió sikeresen zárul, az Artemis-program következő lépcsőfoka az Artemis–3 lesz, amely részeként két ember léphet a Hold felszínére. Ebben már fontos feladatot szánnak a Starshipnek, a tervek szerint ez az eszköz juttatná az asztronautákat a Hold felszínére. A holdra szállás részletes menetéről itt írtunk részletesebben.

Az Artemis-program küldetéseit korábban egyébként már több alkalommal elhalasztották, és nem kizárt, hogy a jövőben ez többször is megtörténik. A késlekedés sok szakértőt aggodalommal tölt el, hiszen attól tartanak, hogy Kína – amely ország 2030-ig embert akar juttatni a Holdra – megelőzheti Amerikát, ha így mennek tovább a dolgok.