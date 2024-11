Együtt nézte Trump és Musk a világ legnagyobb rakétájának repülését

Donald Trump is csatlakozott Elon Muskhoz a Starship legújabb próbarepülésén – számolt be róla a The Guardian. A milliárdos azt nyilatkozta, hogy megtisztelő volt az elnök jelenléte a keddi kilövésnél.

Az eset tovább példázza, hogy mennyire szorosra fonódott a kapcsolat a politikus és a SpaceX elnök-vezérigazgatója között. Trump korábban már többször is méltatta az űripari céget, valamint annak teljesítményeit és Muskot is, akit miniszteri posztra is jelölt.

Éppen Texas nagyszerű államába tartok, hogy megnézzem a valaha levegőbe repített legnagyobb tárgy kilövését. Sok sikert Elon Musknak és minden nagyszerű hazafinak, aki ezen a hihetetlen projekten dolgozik!

– írta az elnök egy X-en közzétett bejegyzésben a Starship felbocsátása előtt, amelyen egyébként Ted Cruz texasi szenátor is részt vett.

Nem sokkal a felszállás után az eszköz hordozórakétája levált és Mexikói-öbölbe zuhant. A Starship legutóbbi tesztrepüléséhez képest ez visszalépésnek tűnik, akkor ugyanis a hordozórakétát sikerült visszairányítaniuk az indítóállványhoz. Ennek okát a SpaceX nem közölte, de az űrrakéta egyébként sikeresen végrehajtotta a repülést. Az eszköz 1 óra 5 perc levegőben töltött idő után landolt az Indiai-óceánban, ahol várhatóan elsüllyed.

Ez volt a Starship hatodik próbarepülése. A korábbi tesztek változó sikerrel jártak: az első próbaindítás során 2023 áprilisában az egész rakétaegység néhány perc elteltével felrobbant. A második próbálkozás közben, 2023 novemberében ugyan sikerült az alsó fokozatnak leválnia, a felső pedig tovább is repült, de aztán mindkettő felrobbant.

A harmadik teszt alkalmával, idén márciusban a Starshipnek sikerült elérnie a világűrt, de a próbarepülést ez alkalommal sem tudta sikeresen lezárni: feltehetőleg szétesett. A negyedik útja júniusban az első sikeres repülése volt, ekkor megpróbált leszállni is, ez viszont nem a tervek szerint sült el. Amikor visszatért a légkörbe, a hőhatás miatt az eszköz több eleme levált, de működőképes maradt, és az Indiai-óceán vizében érte el a felszínt.

Az ötödik repülésnél a 120 méternél nagyobb űrrakéta egyórás repülést hajtott végre, a hordozórakétát pedig akkor először próbálták az indítóállványhoz visszairányítani a levegőből, ami sikerült is. A Starship úgy lett tervezve, hogy az űrrakéta mindkét fokozata újrahasznosítható legyen, és több mint 100 tonna rakományt lehessen szállítani vele az űrbe.

A Starshipet a jövőben többek között arra is fel szeretnék használni, hogy embert küldjenek vele a Marsra. Ez olyasmi, amit Trump már előző elnöksége alatt is meg akart valósítani, és azóta sem tett le róla. Egyik idei beszédében azt mondta, még az elnöksége vége előtt el akarja érni a vörös bolygót, ehhez pedig Elon Musk segítségét várja. Hogy kettejük szövetsége mit is jelenthet az űrkutatás számára, arról alábbi cikkünkben írtunk részletesebben: