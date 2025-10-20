Teljesen ép memóriakártyát találtak a Titan egyik kamerájában

Váratlan meglepetésre bukkantak a tragikus balesetet szenvedett Titan merülőhajó roncsainál. A Scott Manley amerikai youtuber értesülései szerint a jármű maradványait felszínre hozó csapatok az egyik vízalatti kamera belsejében egy teljesen épen maradt memóriakártyát találtak.

Amint a tartalomgyártó X-en közétett bejegyzéseiből kiderül, az 512 gigabyteos SD-kártyán tárolt adatokat titkosították, ám a gyártó segítségével sikerült hozzáférni a rajta lévő fájlokhoz. Összen kilenc videót és 12 fényképet találtak, ám sajnos egyik sem a baleset idején készült. A kamerát ugyanis úgy programozták be, hogy a memóriakártya helyett egy külső adattárolóra küldje a felvételeit.

Manley csak két képet mutatott az SD-kártyáról, az egyik egy szerelőműhelyben készült, a másik pedig a víz alatt, de nem tudni mikor rögzíthették. Ezen egy búvár lábai is tisztán kivehetők, amiből arra lehet következtetni, hogy nem sokkal a vízfelszín alatt tartózkodott a Titan.

And unfortunately, the camera had been configured to dump data onto an external storage device, so nothing was found from the accident dive pic.twitter.com/MggKgzuJOi — Scott Manley (@DJSnM) October 15, 2025

A Titan búvárhajó 2023. júniusában szenvedett balesetet, amikor öt emberrel a fedélzetén az 1912-ben elsüllyedt Titanic roncsainak közelébe ereszkedett, de szerkezete nem bírta a mélytengeri nyomást, és összeroppant. A járművel már nem sokkal a lemerülés után megszakadt a kapcsolat, és komoly nemzetközi összefogással indítottak több napos mentőakciót a kimentésére. Az amerikai parti őrség idén augusztusban közzétett jelentése szerint a tragédiához súlyos mulasztások, a biztonsági óvintézkedések mellőzése, valamint tervezési és ellenőrzési hiányosságok vezettek.