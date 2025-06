„Senki nem fog meghalni, amíg én itt vagyok” – két éve történt a Titan tragédiája

Napra pontosan két évvel ezelőtt, 2023. június 18-án, helyi idő szerint délelőtt 11:15 körül szakadt meg végleg a kommunikáció az OceanGate vállalat Titan merülőhajója és a felszíni kommunikációt biztosító Polar Prince hajó között. A Cyclops 2 néven is emlegetett, szénszálas technológiával készült jármű fedélzetén öt személy tartózkodott az utolsó merüléskor:

Stockton Rush , az OceanGate vezérigazgatója és társalapítója,

, az OceanGate vezérigazgatója és társalapítója, Paul-Henri Nargeolet francia mélytengeri felfedező és Titanic-szakértő,

francia mélytengeri felfedező és Titanic-szakértő, Hamish Harding brit üzletember,

brit üzletember, valamint Sehzada Dauud pakisztáni befektető

pakisztáni befektető és a fia, Szuleman.

Habár a mentési munkálatok viszonylag gyorsan megkezdődtek, és az amerikai parti őrség is minden erőforrást biztosított a kereséshez, hamar elkezdődött a matekozás a szakértők és a több millió aggódó olvasó részéről, meddig maradhatnak életben a fedélzeten lévők. Előbbiek jelezték, hogy nagyjából 96 órára elegendő oxigén van a hajón, ám ezt követően napokig nem találtak semmiféle nyomot a jármű hollétét illetően.

Végül négy nappal később, június 22-én bukkantak rá az első törmelékekre, nagyjából 3800 méteres mélységben, a Titanic orrától mindössze 500 méterre. Ezzel pedig biztossá vált a katasztrófa ténye.

Az elmúlt két évben rengeteg részletre fény derült a katasztrófát illetően, köszönhetően a tragédia hátterét feltáró, tavaly szeptemberben több héten át zajló meghallgatásoknak, mely során számos korábbi dolgozó és a céggel kapcsolatban lévő szakértő is nyilatkozott.

A több ezer oldalnyi dokumentációból és a több tucat órányi meghallgatási jegyzőkönyvből egyértelműen kiderült: a vállalat tudatosan figyelmen kívül hagyta az iparági figyelmeztetéseket, a merülőhajó pedig nem rendelkezett a szükséges tanúsítványokkal, amelyek garantálták volna a biztonságos mélytengeri expedíciót. Mindez a megszólalók szerint egyértelműen Stockton Rush személyére volt visszavezethető, aki

olyan vállalati légkört teremtett, amelyben nem lehetett jelezni az aggodalmakat, ez pedig egyenes út volt a katasztrófához.

A Netflix most, két évvel a tragédiát követően egy rendkívül részletes dokumentumfilmben mutatta be az OceanGate vállalat történetét, és a Titan-katasztrófát. A közel kétórás tényfeltáró munkában eddig sosem látott és hallott felvételek is szerepelnek, melyek többek közt bemutatják, hogyan rúgta ki és szégyenítette meg szakértőit a kollégái előtt a milliárdos tulajdonos, illetve hogyan hangzottak a szénszálak több ezer méteres mélységben történő pattanásai.

Személyes szálak fűzték a Titanichoz

A dokumentumfilmben megszólaló korábbi dolgozók szerint Stockton Rush kezdetben azt hangoztatta, hogy az OceanGate célja a mélytengeri kutatás, ahhoz viszont, hogy életképes legyen a vállalkozás, olyan célra volt szükségük, amely megragadja a közvélemény figyelmét. Ez vezetett ahhoz a döntéshez, hogy a Titanic roncsaihoz indítsanak expedíciókat. Ehhez hasonlóra utoljára 2005-ben volt példa, amikor is James Cameron a harmadik út során elkészítette a mára legendássá vált Last Mysteries of the Titanic című filmjét.

A milliárdost ezen túl érzelmi szálak is fűzték a Titanichoz, ugyanis felesége, Wendy Rush felmenői a Titanic utasai között voltak, és ott is vesztették életüket.

A pénz kezdetben nem számított, mivel Stockton Rush rendkívül vagyonos családból származott, ahogy a felesége is: felmenőik ott voltak az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatának aláírói között: Benjamin Rush és Richard Stockton személyében. A szabályozások azonban Stockton szerint csak hátráltatták a kutatásokat, így nem fordított kellő figyelmet az engedélyeztetésre, a későbbiekben pedig azzal hencegett a dolgozóinak, hogy nem kell izgulni a szabályozások miatt, mert

lefizetett egy kongresszusi tagot, aki gondoskodik arról, hogy minden simán menjen.