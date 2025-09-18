Videón, ahogy összeütközik és lezuhan két repülő autó Kínában

Összeütközött két repülő autó a kínai Csangcsun Légibemutató próbája során – írja a Newsweek az XPeng AeroHT gyártó közleménye alapján, amely a „nem elegendő repülési távolságot” okolta a balesetért, amelyről videó is készült.

A két elektromos függőleges fel- és leszállásra képes repülőgép (eVTOL) szeptember 16-án, kedden zuhant le. Az egyik járműnek sikerült biztonságosan földet érnie, azonban a másik leszállás közben kigyulladt a kaszni sérülése miatt. A cég közlése szerint a helyszínen tartózkodó személyzetnek nem esett baja, azonban a Weibón terjedő videók szerint egy embert kórházba kellett szállítani.

A helyszíni mentési munkálatok a hivatalos kommüniké szerint rendben lezajlottak, de a baleset konkrét okát még vizsgálják.

Az AeroHT tavaly márciusban jelentette be, hogy Voyager X2 eszköze alacsony magasságú repülést hajtott végre a dél-kínai Kanton központi üzleti negyedében. 2024 nyarán pedig már Pekingben is tesztelték az eszközt, sikeresen.

Az incidens rávilágít a repülő járművekkel kapcsolatos biztonsági aggályokra, ami különösen azért fontos, mert sok Kínában és több országban hamarosan hivatalosan is forgalomba helyezhetik a repülő taxikat. Az XPeng repülő autójának tömeggyártása 2026-ban indul el.