Idegenek jeleit keresték egy közeli bolygórendszerben

2017-es felfedezése után a közelmúltban ismét az érdeklődés középpontjába került a Trappist-1 nevű, kozmológiai értelemben a szomszédban lévő törpecsillag különleges bolygórendszere, amely hét Föld-szerű égitestet, azaz kőzetbolygót tartalmaz. Nem kizárható, hogy az egyik objektum, a Trappist-1e felszínén fennmaradhat az általunk ismert élet alapja, a folyékony víz, közelsége miatt pedig ideális célpont lehet az idegen élet keresésére.

Szun Kuang-jüan, a Töcsoui Egyetem munkatársa és kollégái a közelmúltban arra jutottak, érdemes segítségül hívni a világ legnagyobb, Kínában működő egytányérú rádióteleszkópját, a FAST-ot (Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope) – írja a Live Sciene. A szakemberek összesen 1,67 órán át gyűjtötték az adatokat a rendszerről.

A kutatók olyan gyenge rádiófrekvenciákra fókuszáltak, amelyek természetes módon szinte biztosan nem jöhetnek létre, és sokkal inkább utalnak fejlett civilizációra. A FAST elképesztő érzékenységének köszönhetően a korábbiaknál finomabb jeleket is be tudtak fogni.

A csapat nem talált meggyőző bizonyítékot az idegen technológiára,

az eredmények ennek ellenére jól szemléltetik a modern SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence, azaz a földön kívüli intelligencia keresése) képességeit.

Mivel a kutatási módszerek egyre finomodnak, a következő években vagy évtizedekben eldőlhet a kérdés, hogy van-e élet a Trappist-1 rendszerében. Kuang-jüannék most azt tervezik, hogy kiterjesztik a keresést esetlegesen kimaradó periodikus vagy átmeneti jelekre.