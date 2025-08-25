Fontos lépést tett itthon a Xiaomi

A Xiaomi eszközei ugyan már jóval korábban is népszerűek voltak hazánkban, de a kínai márka hivatalosan csak 2019 őszén érkezett meg hazánkba, ami többek között azt is jelentette, hogy a gyártó okostelefonjai megjelentek a hazai szolgáltatók kínálatában.

A cég persze nemcsak mobilokat kínál, a termékpaletta elképesztően széles (a vállalat már elektromos autót is gyárt), hivatalos online áruház ugyanakkor nem indult hazánkban, ellenben akadtak olyan cégek, amelyek azt a látszatott keltették, mintha a márka hivatalos viszonteladói lennének – a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) még versenyfelügyeleti eljárást is indított emiatt a xiaomishop.hu üzemeltetőjével szemben.

Ennek vet véget a Xiaomi Magyarország, amely augusztus 28-án indítja el itthon a márka hivatalos online áruházát a mi.com címen.

Fontos lépes ez a Xiaomi számára, hiszen a vásárlók immár közvetlenül, a cég ígérete szerint a legkedvezőbb feltételekkel, biztonságos forrásból érhetik el a Xiaomi legújabb készülékeit és okoseszközeit. A hazai képviselet gyors szállítást és megbízható, magyar nyelvű ügyfélszolgálati háttéret ígér, hivatalos garanciával.

„A mi.com indulása valódi mérföldkő a Xiaomi Magyarország és a márka hazai rajongói számára. Mostantól gyorsan, kényelmesen és biztonságos, hivatalos forrásból juthatnak hozzá a világ egyik leginnovatívabb márkájának AioT termékeihez. Akár belépő, akár csúcskategóriát keresnek, mindenki megtalálja a céljainak megfelelő Xiaomi-készüléket és okoseszközt” – mondta Drevenyák Dávid, a Xiaomi Magyarország PR menedzsere.

A hivatalos online áruház érkezése ráadásul nemcsak a fentiek miatt fontos, de azért is, mert olyan termékek is elérhetők lesznek, amelyek például nem kerülnek be a hazai mobilszolgáltatók és elektronikai áruházak kínálatába. Ennek megfelelően a Xiaomi POCO nevű almárkájának teljes termékpalettája elérhető lesz a mi.com felületén.