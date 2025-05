Elválnak az IKEA és a Sonos útjai, nem lesz több Smyfonisk termék

Közel nyolc évvel a kooperáció bejelentése után véget ér a svéd IKEA és az amerikai Sonos együttműködése, nem készül több Symfoisk termék – írja a The Verge.

A hangcuccokban utazó vállalat szóvivője, Erin Pategas meg is erősítette a lapnak az információt. Az eddig piacra dobott közös termékek (hangszóróként is funkcionáló lámpa, polc és képkeret) fokozatosan kerülnek kivezetésre világszerte, ugyanakkor cég ígérete szerint az eszközök a jövőben is kapnak szoftverfrissítéseket.

A Sonos egy prémium kategóriás hangeszközöket gyártó cég, amely az IKEA-val közösen 2017 decemberében jelentette be, hogy a főleg bútorokban utazó vállalat olyan termékeket fog piacra dobni, amihez az amerikai cég szállítja a technológiát.

A Symfonisk névre hallgató termékcsalád első tagjai 2019-ben kerültek az áruházakba, ezek voltak a polcként és lámpaként is funkcionáló okoshangszórók, amelyeket 2021-ben követett a képkeret formájában kínált hangszóró (amit azóta a Samsung is lemásolt a maga módján), majd a lámpák új verziói.

A Symfonisk népszerű termékcsaládnak bizonyult, ugyanis a Sonos saját hangszóróinál olcsóbban kínált remek hangzást, miközben az eszközök könnyedén párosíthatók voltak a Sonos ökoszisztéma többi tagjával, például a különböző soundbarokkal, amelyek mellé kiváló oldalsugárzó lehetett akár két polc, két lámpa, de akár két képkeret is. Ezeknek ráadásul volt egy olyan hatalmas előnye, hogy minden esetben inkább tűntek lakberendezési tárgynak, mint hangszórónak.