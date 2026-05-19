Havasi Bertalan ismét Orbán Viktor sajtófőnöke lesz

Néhány szervezeti és technikai akadály miatt még nem történt meg a hivatalos bejelentés, de Havasi Bertalan kész tényként közölte a Hír TV-vel, hogy másfél év szünet után újra Orbán Viktor sajtófőnökeként fog dolgozni.

A fideszes csatornának Havasi elmondta: mivel mindenképp ezen a területen képzeli el magát, és emellett nem szeretne Orbánon kívül más embernek dolgozni, gyakorlatilag adta magát, hogy újra a volt miniszterelnök mellett vállaljon sajtófőnöki megbízatást. Havasi minderről beszélt már Orbán Viktor pártelnök úrral is, és megállapodtak, hogy folytatják a közös munkát.

Havasi a végén hozzátette, a kilépő papírjait a Minisztériumban még el kell intéznie, de reméli, hogy minél hamarabb munkához láthat.

Havasi az események középpontjában

Orbán Viktor régi-új sajtófőnöke a hétvégén kis túlzással többet szerepelt a nyilvánosságban, mint a volt miniszterelnök mellett töltött megbizatása alatt összesen. Miután Magyar Péter múlt pénteken meghirdette a civileknek szóló tárlatvezetést a Karmelitában, szombaton csakugyan elindult a Karmelita-túra a miniszterelnök vezetésével – aki aztán námileg meglepő módon ott találta az épületben Havasit is. Itt rövid szóváltás következett, mely során elhangzott Havasiról, hogy Magyar kilógathatná őt a gatyájánál fogva a nagyobb látványosság érdekében.

Nem sokkal később a Magyar Közlönyben megjelent a rendelkezés, hogy Magyar Péter felmenti Havasi Bertalant a kormányzati pozíciójából, majd eszeveszett jogászkodás kezdődött pro és kontra Magyar, Gulyás Gergely, Schiffer András és Rétvári Bence közreműködésével azt illetően, hogy érvényesek-e a Közlönyben leírtak vagy sem. Később pedig Havasi üzent a miniszterelnöknek a végkielégítésével kapcsolatban, tekintve, hogy Magyar Péter nem akarja ezt kifizetni az előző kormány minisztereinek és államtitkárainak, helyette azt várja tőlük, hogy ajánlják fel az összeget valamilyen jótékony célra. Havasinak azonban esze ágában sincs így tenni, azt üzente Magyarnak a pénzzel kapcsolatban: „Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”.