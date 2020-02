Hamar megszerettem az IKEA vadiúj lámpáját, ami kiváló hangszóró is egyben

Már Magyarországon is elérhető az IKEA legújabb hibrid terméke, ami egyszerre lámpa és wifis hangszóró – utóbbi ráadásul az amerikai Sonos fejlesztése. A Symfonisk gyorsan el is nyerte a tetszésünket, nemcsak a könnyű kezelhetőség és a minőségi hangzás miatt, de azért is, mert egyszerűen integrálható egy már létező okosotthon rendszerbe.

Az IKEA jó ideje kínál különböző elektronikai eszközöket (hagyományos és okosizzók, bluetooth hangszórók, vezeték nélküli töltők) a bútorai mellé, és már a hazai üzletekben is kapható a legújabb termékcsaládjuk, a Symfonisk, ami egyelőre két terméket tartalmaz. A polcként is használható hangszóróról már írtam korábban, most pedig a lámpa/hangszóró kombót próbáltam ki, és a teszt óta erősen gondolkodom, hogy legalább egyet beszerzek belőle otthonra.

Symfonisk: asztali lámpa wifis hangszóróval

Ez nyilván teljesen szubjektív, de nekem kifejezetten tetszenek a lámpa kerekded formái, és a színek is olyanok, hogy könnyen belesimulnak szinte bármilyen környezetbe. A készülék fehérben és feketében érhető el, és az utóbbinál a tejüveg felső része is sötétebb, de világítani persze így is lehet vele.

Az mondjuk elég sóher dolog az IKEA részéről, hogy izzót egyáltalán nem csomagolnak a 60 ezerért kínált termék mellé,

de legalább az összeszereléssel nem volt gondom. A lámpatest egyben van, mindössze a hálózati kábelt kell az aljába dugni, illetve a búrát kell egy csavarással a helyére illeszteni, miután szereztünk egy égőt.

A lámpa részen nagyon nincs mit magyarázni: a hangszóró részen található egy kapcsoló, ezt elfordítva életre kel az izzó, és ugyanígy szüntethetjük meg a fényt. Az eszköz ugyan felvehető az IKEA okostelefonos alkalmazásába, arra viszont nincs lehetőség, hogy onnan kapcsolgassuk a lámpát, ehhez valamilyen okosizzó szükséges, és erre egy kicsit lejjebb részletesen is kitérünk.

Ami a hangszórót illeti, Sonos-gyártmányról lévén szó a használatához nélkülözhetetlen az amerikai cég saját alkalmazása, ami természetesen elérhető Androidra és iOS-re is. A telepítés után csak követni kell az applikáción belül megjelenő lépéseket, és nagyjából öt perc alatt, a wifin keresztül összeköthető a hangszóró a telefonunkkal, és a használathoz nélkülözhetetlen regisztráció is elvégezhető. A lámpa oldalán Ethernet-csatlakozót is találunk, így UTP-kábellel közvetlenül a routerre vagy fali csatlakozóra is ráköthető az eszköz, de a vezeték nélküli hálózat elengedhetetlen a kezeléséhez.

Tényleg jól szól!

Amit érdemes tudni, hogy a Symfonisk nem úgy működik, mint egy átlagos bluetooth hangszóró: a telefonunk megfelelő menüjében hiába keressük a csatlakoztatható eszközök listáján, a vezérlésre csak a Sonos applikáción belül van lehetőség. Ez elsőre furcsa lehet, de az alkalmazásba egyrészt integrálható szinte az összes zenés szolgáltatás (Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube Music stb.), tehát simán elérhetjük a kedvenceinket (azokat is, amelyek konkrétan a mobilra vannak letöltve), másrészt ennek a megoldásnak hála a telefon zenehallgatás közben is szabadon használható.

Zavartalanul telefonálhatunk, videót vagy játékot is elindíthatunk a mobilon, egyik sem fogja megszakítani a zenelejátszást, és az extra hangok sem fognak megszólalni a hangszórón keresztül.

Az alkalmazáson belül számos beállítás elérhető, összekapcsolhatunk például több Sonos-eszközt, hogy szinkronban szóljanak, kompatibilis eszközök esetén a lámpa akár a hangrendszerünk része is lehet. Kifejezetten ötletes apróság továbbá, hogy szoftveresen kikapcsolható a lámpa állapotjelző fénye, sőt inaktiválhatók az érintésérzékeny gombok, amik az eszköz talpára kerültek.

Ha mindent beállítottunk, akkor jöhet a legfontosabb rész, a hangélmény tesztelése. A Symfonisk nem véletlenül kerül 60 ezer forintba, ezúttal tényleg Sonos-minőséget kapunk: a zenék erőteljesen, telt hangzással szólalnak meg, a basszust érezzük a gyomrunkban is, és a magasabb tartományok is szépen, tisztán hallhatók. A teljesítményre szintén nem lehet panasz, hiszen maximum hangerővel a szomszéd pillanatok alatt átcsalogatható az ajtónk elé, de a dallamok még ilyenkor sem torzulnak.

Az IKEA többfunkciós eszköze hozza egy Sonos One minőségét, kicsit még olcsóbb is, ráadásul itt egy lámpát is kapunk bónuszként, és arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kütyü könnyedén integrálható okosotthon rendszerekbe, sőt akár az egyik első eleme is lehet egy ilyen szisztémának.

Nem csak praktikus, okos is

A Symfonisk kompatibilis az Apple-féle AirPlay, az Amazon által fejlesztett Alexa, illetve a Google Asszisztens megoldásokkal, és az utóbbi rendszer felhasználóinak rögtön van egy jó hírünk: amíg a polc/hangszórónál ez a funkció még nem működött, a lámpa már simán integrálható a Google Home applikációba, így már arra is adott a lehetőség, hogy hangparancsokkal vezéreljük a hangszórót.

Esetemben egy Google Home Mini hangszóró az okosotthon központi egysége, és miután végeztem a hangszóró beállításával, a Google Home alkalmazást elindítva az app azonnal jelezte, hogy érzékelte a Sonos-terméket a vezeték nélküli hálózaton. Innen már csak pár mozdulat a két rendszer összekötése, el kell neveznünk az eszközt, társítani egy helyiséghez, és ha ezzel megvan, akkor már telefon használata nélkül, pusztán kimondott szavakkal indítható a zene.

Magyarul viszont erre nincs lehetőség, mert a mi nyelvünkön nem ért a rendszer, így továbbra is angolul utasítgattam az asszisztenst.

Fontos apróság továbbá, hogy a hangszóró folyamatosan bekapcsolt állapotban van, miután bedugtuk a konnektorba, szóval még a power gomb után sem kell nyúlkálni, ha zenét szeretnénk hallgatni.

Néhány hangparancs, amit használtam:

– Hey Google, play some music on Sonos! – random zene lejátszása a hangszórón

– Hey Google, set volume to 50 percent! – hangerő állítása 50 százalékra

– Hey Google, skip this song! – léptetés a következő száma

– Hey Google, stop music! – zenelejátszás leállítása

És az okosfunkcióknak ezzel még nincs vége, hiszen amennyiben okosizzót teszünk a lámpába, úgy a világítás is vezérelhető applikációval vagy akár hanggal. Ehhez választhatjuk az IKEA saját megoldását, de bármelyik másik gyártó vékonyabb foglalatú izzója is simán használható, csupán arra kell figyelni, hogy mindig bekapcsolt állásban legyen a Symfonisk.

A Philips, a TP-Link vagy éppen a Xiaomi izzói wifis modellek, így azok alapból irányíthatók távolról, az IKEA égői viszont nem, így ezek csak akkor vezérelhetők a lakáson kívülről, ha a hangszóróhoz hasonlóan bekötjük őket (mondjuk) egy Google Home rendszerbe – ami jó esetben kétperces művelet. És ennek megvan az a további előnye, hogy okoshangszóró megléte esetén itt is működnek a hangparancsok, azaz kapcsoló vagy mobil érintése nélkül is szabályozhatók a lámpák.

Néhány hangparancs, amit használtam:

– Hey Google, turn on the lights! – összes izzó bekapcsolása

– Hey Google, turn on *izzó neve*! – adott izzó bekapcsolása

– Hey Google, set brightness to 70 percent! – fényerő 70 százalékra állítása

– Hey Google, turn off *izzó neve*! – adott izzó lekapcsolása

– Hey Google, turn off all the lights! – minden izzó lekapcsolása

Jöhet!

Már a polcként és hangszóróként funkcionáló Symfonisk modell sem volt egy rossz termék, de a lámpa/hangszóró variáns sokkal jobban elnyerte a tetszésemet. Jól néz ki, kiváló hangzást biztosít, és összességében sokkal praktikusabb, mint a kistestvére. Kifejezetten jó választás lehet, amennyiben hajlandóak vagyunk az átlagnál többet áldozni egy minőségi hangszóróra, és ki tudjuk használni, hogy e mellé itt még egy lámpát is kapunk. Igazán vonzó viszont azoknak lehet, akik elkötelezték magukat egy okosotthon kialakítása mellett, és ehhez keresnek többfunkciós, nem mellesleg mutatós megoldásokat.